Vecinos realizan acción de resistencia ante decisión unilateral de la alcaldesa Evelyn Matthei de cerrar el Huerto Comunitario de Providencia

Durante la mañana de este martes, vecinos organizados realizarán una nueva acción de resistencia en el frontis de la Municipalidad, ante la decisión unilateral de la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) de cerrar el Huerto Comunitario de Providencia.

Parte de los huerteros asistirán a la reunión del concejo municipal como oyentes y con carteles mientras la comunidad realizará un cacerolazo en la plaza de la Municipalidad. Con la participación de artistas y medio centenar de vecinos y vecinas que apoyan la permanencia del Huerto Comunitario, los voceros de la Coordinadora del Huerto Comunitario de Providencia presentarán sus demandas de diálogo para encontrar alternativas que permitan la subsistencia de la iniciativa que tiene 6 años en el barrio.

Antecedentes:

El 4 de febrero de 2021, un funcionario municipal cambió la chapa y el candado de acceso al huerto de 400 mts2 que mantienen cerca de 100 vecinos y vecinas de la comuna desde hace 6 años. Esto sin ningún aviso formal ni interlocutor en la Municipalidad dispuesto a dar explicaciones sobre la situación.

Las vecinas y vecinos han exigido por todos los canales oficiales de la municipalidad el apoyo para mantener este pulmón verde, sin éxito. La productividad y calidad del trabajo que se desarrolla en la huerta ha sido reconocida por expertos y cuenta con el apoyo y la asesoría de agrónomos, arquitectos, urbanistas y huerteros de diferentes comunas de la RM.

Sin embargo, la alcaldesa Evelyn Matthei ha adoptado medidas restrictivas, informales y amenazantes en contra de la comunidad con el fin de que se elimine la huerta.

El argumento municipal es que el terreno contiguo se utilizará para ampliar el nuevo CESFAM Doctor Hernán Alessandri, ubicado en José Manuel Infante 1415, Providencia. No obstante, un equipo técnico de profesionales presentó una propuesta que integra urbanísticamente ambos servicios comunitarios, propuesta que la municipalidad no ha querido siquiera considerar.

Los vecinos no se oponen al proyecto de ampliación del CESFAM, pero solicitan que se mantenga el huerto donde está actualmente y que se integre al proyecto, ya que éste contempla una plaza de hormigón en su lugar.

“Como vecinas y vecinas, tenemos clara la importancia de construir este nuevo CESFAM, no nos oponemos a ello, pero consideramos que sólo se requiere de voluntad política para que ambas iniciativas puedan convivir y consideramos vital buscar una fórmula para lograrlo”, indicaron en un comunicado.

Por otra parte, la comunidad no está en capacidad de trasladar el huerto a un terreno alternativo ya que la municipalidad no ha cumplido con su promesa formulada en audiencia pública de encontrar un terreno cumpliendo con los requisitos mínimos para instalar un huerto. En efecto, hace algunos meses la municipalidad ofreció a la comunidad trasladarse a un sitio eriazo que no cuenta ni con agua, ni con las mínimas condiciones técnicas y de seguridad para su funcionamiento.

La clausura del 4 de febrero impide el riego y cualquier labor agrícola con el riesgo de matar toda la producción lograda durante estos años.

Debido a la urgencia con que se requiere la apertura del ingreso a la huerta, los vecinos han salido a protestar exigiendo a la alcaldesa cumplir con su apoyo a la ecocultura y que acoja las propuestas técnicas que permitirían potenciar el servicio de salud con los beneficios de la huerta comunitaria.

Para apoyar su luchas, las vecinas y vecinos solicitan a la ciudadanía que se sumen a las casi tres mil firmas que se han registrado como parte de la campaña emprendida en change.org con la petición Ayúdanos a salvar al histórico huerto comunitario Providencia firmando y difundiendo. http://chng.it/d5prVPgzbk