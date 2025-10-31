Víctimas de la Caravana de la Muerte en La Serena: Ministro Troncoso descartó errores y ratificó a familiares correcta identidad de los cuerpos exhumados

El ministro Sergio Troncoso, encargado de causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, se reunió con familiares de víctimas ejecutadas por la “Caravana de la Muerte” de dicha ciudad y de otras 3 víctimas de la región de Coquimbo, para informarles los resultados de las diligencias tras la exhumación de 10 cuerpos ante incongruencias y sospechas de errores en la identificación después de ser entregados a sus familiares en 1998.

En el encuentro, el ministro Troncoso corroboró que la totalidad de los cuerpos exhumados corresponden a víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por la ciudad de La Serena, no siendo encontrados restos que puedan pertenecer a otros ejecutados políticos.

«Lo que se logró determinar es que los fusilados de Caravana de la Muerte efectivamente fueron todos inhumados en el cementerio de La Serena, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, que ha sido posible identificar de una manera bastante correcta al menos 6 cuerpos concretos, completos, y de manera parcial, los restantes», detalló Troncoso.

En la oportunidad, el ministro informó además que en la exhumación se encontraron los restos de las extremidades de Jorge Peña Hen, músico ejecutado por agentes pertenecientes a la Caravana, cuyo cuerpo incompleto fue entregado en la década del 90 a su familia.

«Valga recordar que Jorge Peña Hen, cuando le entregaron a su familia las osamentas incompletas que habían sido recuperadas, ellos decidieron proceder a la incineración de estos restos, pero ahora se encontraron otros distintos, que corresponden a algunos huesos de sus manos y de un pie», agregó el ministro Troncoso.

El maestro Jorge Peña Hen

También, las diligencias confirmaron que una de las exhumaciones no correspondía a la víctima identificada, sino a otra víctima de la Caravana, por lo que sus restos se entregarán a la familia y paralelamente se exhumará el cuerpo cuya identidad se desconoce.

Para los familiares, aunque doloroso, destacaron que el proceso ha sido llevado con respeto y profesionalismo por parte del Poder Judicial y los organismos que participan en el Plan de Búsqueda impulsado por el Gobierno.

Así lo manifestó Marcos Barrantes Celedón, hijo de la víctima Marcos Barrantes Alcayaga: «Yo he participado en todo el proceso y hoy día -de todo este proceso- se está dando el paso cúlmine de la información; algunos más contentos que otros, algunos más tristes, pero seguimos unidos como familia. Estas 15 familias que fueron heridas y dañadas seguimos fuerte y vamos a seguir apoyándonos entre todos».

Por su parte Tatiana Cortés Segovia, hija de la víctima Oscar Cortés Cortés, resaltó que «el objetivo principal seguir avanzando en verdad, seguir avanzando en memoria y por supuesto, mantener viva esta historia de la que somos afectados directos, porque en este minuto tenemos en nuestro país, discursos negacionistas muy odiosos, violentos, que están poniendo en duda la existencia de toda una vida que hemos llevado las 15 familias de esta región».

En la reunión participaron, además, la directora nacional del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado Villegas, y profesionales de la entidad; el encargado del Programa de Derechos Humanos de la Seremi de Justicia, Álvaro Aburto Guerrero; y profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) encargados de dar contención a los familiares que se encontraban presentes.

«Estamos en una etapa preliminar esperando un informe final que va a contener la información genética de identificación que entregamos hoy día, más los informes antropológicos y arqueológicos, todo en un informe integral; para luego, proceder en aquellos cuerpos que ya se encuentran completos, a la inhumación y la entrega a sus familias», explicó la directoral del SML.

De esta manera, como fecha final comprometida con los familiares, se informó que en diciembre se espera finalizar con el proceso en lo que respecta a los 15 ejecutados en la Caravana de la Muerte, y continuar la búsqueda en el caso de las víctimas restantes de las que no hubo hallazgos en las exhumaciones realizadas.

