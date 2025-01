«¿Cómo va, Víctor Jara?»: Danbert Nobacon de Chumbawamba reflexiona sobre música, justicia y activismo

Relegada a la categoría de “artistas de un solo éxito” por el sencillo “Tubthumping” (1997) la banda británica Chumbawamba ocultaba tras sus coros pegajosos un historial de subversión que incluyó shows junto a Jello Biafra (Dead Kennedys) y Fugazi, un disco compartido con Noam Chomsky y presentaciones dedicadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A través de una discografía que reunió elementos de punk, folk, hip hop, acapella y música electrónica, el autodenominado colectivo anarquista ofreció entre 1982 y 2012 un vehículo para difundir las ideas feministas de la activista lituana Emma Goldman, la lucha antifascista del revolucionario español Buenaventura Durruti y los filmes del director inglés Ken Loach.

Danbert Nobacon, uno de los vocalistas de la banda hasta 2004, grabó junto a The Axis of Dissent “Kochtopus’s Garden – Now That’s What I Call Capitalism – The Musical” (2024) un álbum que actualiza el legado de melodías eclécticas y letras críticas de un artista cuya “acción directa” más conocida fue haber lanzado un balde de agua fría al viceprimer ministro británico John Prescott durante los Brit Awards en 1998. Hablando con Lejos De La Multitud, una plataforma dedicada al rescate de música, cine y literatura, explica que la narrativa del disco aborda la relación tóxica entre el Gobierno estadounidense y el conglomerado Koch Industries, uno de los mayores donantes de organizaciones negacionistas del calentamiento global y centros de estudio conservadores como la Heritage Foundation y el Cato Institute.

“Es un grupo de refinerías petroleras controlado desde la década de 1970 por dos hermanos. Uno de ellos, David Koch, falleció en 2019. Su hermano Charles impulsa una política económica libertaria de extrema derecha. Básicamente buscan que el Gobierno trabaje para ellos, para que no los multen por la polución que generan, pese a que tienen una de las operaciones más contaminantes del mundo (…) Financian programas universitarios, donde tienen profesores que enseñan una versión de línea dura sobre el libre mercado, donde todo se basa en la idea de que el neoliberalismo hace que la gente sea más libre, cuando realmente es lo opuesto”, detalla.

Danbert vive actualmente en la localidad estadounidense de Twisp, en el estado de Washington. Desde ahí tuvo una visión privilegiada del espectáculo lamentable que dejaron las elecciones de 2024, donde a su juicio el Partido Demócrata cometió errores como apoyarse en una figura que los votantes identificaron con el fracaso del gobierno saliente por resolver las dificultades económicas que sufren desde la pandemia o imitar la retórica de su contrincante en temas como la lucha contra la delincuencia.

“Es el error que cometen usualmente los demócratas, con (Hillary) Clinton ocurrió lo mismo. Intentan pretender que son más duros respecto a la migración o que apoyan más a las Fuerzas Armadas (…) Cuando Kamala Harris partió como candidata hablaba sobre la inflación, pero cuando el dinero de los grandes donantes comenzó a fluir hacia su campaña giró hacia la derecha y ese fue un error, alejarse de las preocupaciones de la clase trabajadora. La razón por la que perdió es que buscó trabar amistad con la familia de Dick Cheney y los multimillonarios en lugar de defender a la gente”, opina.

Un laboratorio de ideas conservadoras

Respecto al modelo económico que rige sin contrapesos en la actualidad, Danbert recuerda el nexo entre la “magia del libre mercado” que promovían Reagan y Thatcher y lo que los Chicago Boys crearon bajo Estado de Sitio. “Charles Koch auspició a profesores de línea dura, economistas de extrema derecha, que fueron a Chile a imponer la forma de neoliberalismo que él favorecía. Uno de ellos, James Buchanan, viajó a Chile invitado por el equipo de Pinochet para ofrecer asesoría en la redacción de la Constitución (de 1980). Ahora Koch quiere imponer ese modelo en Estados Unidos para que la Constitución sea controlada por una oligarquía”.

El cantante contrasta la colaboración internacional ultraconservadora con la amistad que forjaron el cantautor Víctor Jara y el músico estadounidense Phil Ochs, quien viajó a Chile a conocer los avances de la Unidad Popular antes del golpe de Estado de 1973. La canción de Chumbawamba “Love Me” (1994) destaca el compromiso de ambos artistas con la lucha social frente al discurso de las estrellas que nunca quedan mal con nadie, como un músico irlandés con complejo de Mesías.

“El protagonista de la canción está inspirado en Bono, quien entonces parecía abordar cuestiones sociales pero realmente no hacía nada para desafiar el poder. Phil Ochs tenía una canción llamada ‘Love Me, I’m a Liberal’ (‘Ámame, soy un liberal’), así que tomamos esa frase e hicimos un tema nuevo sobre lo que veíamos en la década de 1990. Ya entonces Bono halagaba a los líderes mundiales esperando que arrojaran migajas a la gente, algo que reforzó en la década de 2000 cuando se hizo amigo de Tony Blair y George W. Bush mientras lanzaban la invasión a Irak. La frase que menciona a Víctor Jara reconoce el precio que debió pagar por desafiar a los poderosos”, describe.

En el año en el que se cumplirán cuatro décadas del EP debut de Chumbawamba, “Revolution” (1985), Danbert adelanta que hay planes de publicar un libro gráfico con la historia de la banda y de reeditar parte de su discografía en formato físico. En momentos en que las noticias falsas de Donald Trump y las diatribas de Elon Musk concentran la agenda mediática, Danbert cree que la teoría del apoyo mutuo del geógrafo y anarquista ruso Piotr Kropotkin, que afirma que la cooperación y la reciprocidad han permitido a las sociedades humanas sobrevivir y extenderse, encierra lecciones que pueden ayudarnos a enfrentar el colapso climático que fomenta el capitalismo desregulado.

Como habitante de una zona en la Costa Oeste de Estado Unidos devastada en 2015 por incendios forestales similares a los que han golpeado recientemente a California, Danbert ha visto como la gente enfrenta una catástrofe con empatía y solidaridad. “Lo único positivo que deja una situación así es que las personas colaboran de manera instintiva. La gente intenta ayudarse sin importar cuáles son sus ideas políticas, cuando intentan huir del fuego o salvar un edificio. Lo que debemos hacer es traspasar eso al resto del mundo porque el planeta está bajo amenaza”.

