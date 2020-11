Víctor Orellana por operación de Laureate para llevarse el 80% de sus activos: “Quienes tienen que dar explicaciones, hoy guardan silencio”

El 11 de septiembre, el holding educativo Laureate, que concentra la matrícula de 175 mil estudiantes, es decir, el 15% del total de la educación superior, informaba que abandonaría el país.

La semana pasada, gracias a la investigación de Interferencia se revelaron las operaciones que previamente el grupo controlador de las universidades de Las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar, entre otras, realizó para asegurar para su bolsillo el 80% del capital involucrado y sacarlo del país, esto es, nada menos que 114 mil millones de pesos.

El espacio radial Puerto Aprueba (Radio Ritoque) abordó el tema junto a Víctor Orellana, investigador y experto en educación, parte de la Fundación Nodo XXI y con Rocío Hernández, profesora y parte de la Red de Docentes Feministas y de la Red de Profesores de Filosofía.

Orellana partió destacando que Laureate fue convocado “para abrir un nuevo negocio con el Crédito con Aval Estatal (CAE) y la expansión superior durante el gobierno de la Concertación, siendo Sergio Bitar ministro de Educación y Ricardo Lagos presidente”, y agregó que “como buen negocio asegurado a la chilena, se trataba de uno asegurado con plata pública”.

De esta manera, “Laureate creó las universidades más grandes. Primero Las Américas y luego la Andrés Bello, y sacó cientos de miles de millones de Chile. Nadie se ha atrevido a calcular cuántos puntos del PIB sacó Laureate de Chile al extranjero, esta gente robó durante década y media en este país”.

Orellana concluyó interpelando: “Queremos explicaciones de quienes trajeron a Laureate, háganse cargo. Reconozcan el error y planteen una vía de salida. ¿Cómo salimos de la educación de mercado? ¿Qué hacemos con el CAE, con el millón de endeudados, con las 150 mil personas en el grupo Laureate? Me gustaría escuchar a Bitar, a Bachelet, a quienes estuvieron en la reforma anterior qué opinan, a quienes propusieron regulaciones como la acreditación. Pero guardan silencio”.

Derecho a la Educación

Por su parte, Rocío Hernández, representante regional de Redofem y Reprofich, apuntó a la necesidad de replantear el modelo y paradigma mercantil “que señala que la educación es un negocio y no un derecho. Esto es un largo camino tanto en la forma como en el sentido”, destacó.

“Hay cuestiones que han calado más hondo en los valores humanos, que vienen con el neoliberalismo, como la competencia, individualismo, éxito persona e individual, que son ideas muy interiorizadas en lo cotidiano y que son necesarias de cambiar para superar el paradigma”, añadió Hernández.

En este punto, indicó que “un aspecto es el financiamiento, que hoy no es directo, sino que van al sostenedor o dueño y no es estable; se otorga según asistencia a las escuelas. La visión educativa está así en medio de la oferta y la demanda y no del derecho”.

De la mano de esto, recalcó, habría que “terminar también con cierta institucionalidad. La Agencia de Calidad de la Educación, por ejemplo, fiscaliza asuntos que son de interés del mercado. El Consejo Nacional de Educación, es una especie de Tribunal Constitucional en la educación”.

Orellana compartió el punto y destacó que la salida de Laureate de Chile “es una oportunidad para que el Estado se relacione de manera directa, no mediada por un propietario o sostenedor, con las comunidades académicas, de trabajadores y estudiantes”.

