Víctor Pérez justifica trato dispar: «Carabineros es el que determina cuándo una marcha va a generar o está generando desórdenes»

El ministro del Interior, Víctor Pérez, justificó el trato dispar de Carabineros durante las marchas que se registraron este fin de semana en la capital, una a favor del Rechazo, y otras por el Apruebo.

El pasado viernes por la tarde se realizó una marcha pro Apruebo y en conmemoración de los 50 años de la llegada al poder de Salvador Allende y el sábado, un grupo de Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS), se manifestó para ser incluidos en el Código Sanitario. Ambas se realizaron en las inmediaciones de Plaza de la Dignidad y fueron brutalmente reprimidas por el cuerpo policial.

Así fue la #Represión de @Carabdechile contra el personal de salud en la marcha de los y las técnicas enfermeras (TENS), hoy sábado 5 septiembre en #PlazaDeLaDignidad. A la misma hora, se desarrollaba en Providencia una marcha del Rechazo, la que fue custodiada por #Carabineros. pic.twitter.com/TM4DsGXMU5 — Londres38 (@Londres_38) September 5, 2020

En cambio, el mismo sábado y en las calles de Las Condes, ocurrió una concentración de personas del Rechazo, donde hubo hechos de violencia, como el ataque y asalto a un joven de 23 por parte de seguidores de esta opción política.

El registro del hecho se viralizó en las redes sociales, y en el video se puede apreciar como el joven que se encontraba cruzando la calle frente a la manifestación del Rechazo, fue interpelado por un sujeto sin identificar, quien comenzó a insultarlo por decir que estaba por el Apruebo. Posterior a aquello, lo empujó, lo bajó de su bicicleta, y cuando llegaron más adherentes lo golpearon en grupo.

Hoy al final se la marcha del rechazo (en el teatro de las condes) un grupo de jóvenes fueron a manifestarse a favor del apruebo. Nicolas Serrano de 23 año fue agredido por los del r3chaz0 y detenido por carabineros. pic.twitter.com/WlQzE6knYl — Felipe Parada 🔻 (@FelipeParadaM) September 6, 2020

Mientras que el joven que era agredido se le abalanzaron otros simpatizantes del Rechazo para golpearlo en el suelo. También le quitaron su bicicleta, y la lanzaron hacia la avenida por donde aún circulaban automóviles.

Estuvo todo el día detenido en la 17 comisaría de las condes y no lo dejaron en libertad. Sin querer dar a conocer los cargos de los que se le acusan nos informaron que mañana pasará a control de detención. — Felipe Parada 🔻 (@FelipeParadaM) September 6, 2020

Los funcionarios policía uniformada no actuaron de la misma manera. Después de que el joven saliera corriendo para huir de sus atacantes, llegaron al menos cinco oficiales de Carabineros y lo detuvieron.

Ante las críticas generadas por el doble rasero de Carabineros, el ministro Victor Pérez indicó que sus acciones “siempre están en evaluación».

“Nosotros estamos siempre evaluando esos criterios de Carabineros de Chile y por lo tanto lo que ha pasado este fin de semana está en pleno proceso de evaluación, pero no hay duda de que Carabineros es que el determina cuándo una marcha va a generar o está generando desórdenes para actuar de una determinada forma”, remarcó.

Añadió que “si una manifestación pacífica, que es la que nosotros queremos promover, no va a derivar o no está derivando en dificultades de orden público, sin duda esas marchas debieran no tener ningún tipo de dificultad, pero quien esté manifestando no cambia la visión de lo que es la decisión de mantener el orden público”.

Reiteró que “siempre se evalúan los operativos policiales, uno escucha la versión de Carabineros y estamos siempre buscando que los operativos policiales mejoren, se perfeccionen, porque el compromiso del Gobierno es que existan manifestaciones pacíficas”.

El trato dispar de Carabineros en las manifestaciones registradas este fin de semana , será incluido en la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, anunciada por parlamentarios de la DC, luego de su gestión durante el paro nacional de camioneros.

El diputado Gabriel Ascencio (DC), remarcó que la acusación apuntará a qué tipo de instrucciones daría el ministro del Interior como jefe de la seguridad pública a Carabineros “para que actúe de distintas maneras”, según el tipo de manifestación.

