(VIDEO) Miembros de la toma del INDH realizaron “copamiento de advertencia” en segunda sede del organismo y solicitan renuncia de Sergio Micco

Durante la la mañana de este miércoles, un grupo de miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INHD) realizaron un “compamiento de advertencia” en la sede de Santiago que se encuentra operativa, específicamente la Oficina de partes ubicada en Eliodoro Yáñez 1147, con el fin de solicitar la liberación de los presos políticos de la revuelta de 2019, así como la renuncia del director del organismo, Sergio Micco.

Miembros de la toma del INDH realizan un copamiento de advertencia a la sede que se encuentra actualmente operativa, para hacer entrega del petitorio y exigir la salida de Sergio Micco junto al consejo de la institución. @AcesChile #INDH pic.twitter.com/gcQPM5d3Ct — El Ciudadano (@El_Ciudadano) August 25, 2021

Bajo la consigna Liberar a los presos por luchar, los miembros decidieron tomar nuevamente la sede, como respuesta a los dichos de Micco, quien aseguró que se realizaron todos los procesos para la defensa de los derechos humanos de los presos.

“La respuesta de Sergio Micco no entrega ninguna solución real al conflicto. Él y su directiva quieren insistir en que ellos han hecho todo lo que está dentro de sus atribuciones legales, pero nosotros sabemos que no es así. El INDH puede y debe hacerse cargo de que exista una reparación eficaz y sin distinciones cuando existe una vulneración a los Derechos Humanos”, expresó Antonia Rolland, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), citada La Voz de los que Sobran.

Señaló, además, que el organismo dirigido por Micco también “debe avanzar en todas las acciones legales contra el Estado, en función de defender los Derechos Humanos, en especial los de los sobrevivientes de la represión del Estado, y sabemos que eso no ha sido así”.

“El Instituto no se ha hecho cargo de su mandato legal para defender los DDHH en Chile y además ha tenido el descaro de argumentar que no puede responder a nuestro petitorio porque no está dentro de sus atribuciones legales”, remarcó Rolland.

De igual forma, denuncian el ocultamiento de información que da cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos en Chile junto al abandono de deberes frente a las víctimas.

Víctor Chanfreau, ex vocero de Aces calificó como un “acto grave” que el INDH no se esté haciendo cargo de acompañar las víctimas, por lo que lo considera a su directiva cómplice las violaciones de los derechos humanos que se han vivido en Chile desde la revuelta hasta la fecha.

Indicó que desde la institución se ocultó de un informe elaborado por los propios trabajadores y trabajadoras del Instituto “y que fueron expulsados luego de publicarlo”, por lo que exigen que sea publicado y se de

cumplimiento íntegro del petitorio que fue realizado por sobrevivientes al terrorismo de Estado.

“ Tenemos que tener los dos pies en la calle exigiendo porque es la única opción que nos han dejado las instituciones y es por ello que vamos a permanecer en la toma y seguiremos luchando por la libertad, justicia y reparación”, cerró.