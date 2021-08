(Video) «Pescar un fusil, subir un cerro, y matar comunistas, ese era mi objetivo personal»: La confesión de Jorge Arancibia en declaraciones a TVN en 2013

El constituyente y ex comandante en jefe de La Armada, Jorge Arancibia, afirmó que no abandonará la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, pese a las críticas provenientes de diferentes organizaciones de víctimas de la dictadura que han solicitado su salida de esta instancia.

En una declaración pública, el ex parlamentario UDI sostuvo que “frente a la petición de constituyentes de que renuncie a la Comisión de Derechos Humanos sobre la base de algunas peticiones de organizaciones asociadas al tema, me veo en la obligación de representar que mi presencia en la Convención, obedece al mandato de miles de personas que en un proceso democrático, me asignaron la responsabilidad de interpretarlos y representarlos”.

“Cualquier actitud en contra de este mandato popular rompe los principios y costumbres de un comportamiento democrático representativo para caer en un lamentable intento de silenciar a quienes piensen distinto a una mayoría circunstancial”, agregó el ex uniformado.

La presencia de Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención ha sido cuestionada debido a que se desempeñó como edecán de Augusto Pinochet entre 1980 y 1982, llegando incluso a formar parte de su círculo de confianza.

Además se le señala por haber reivindicado a la dictadura en declaraciones a la prensa y defender a los reos por delitos de lesa humanidad internos en el penal especial de Punta Peuco.

Su patrocinio por parte de Vamos por Chile para integrar la instancia de derechos humanos, ha sido criticado por familiares de víctimas de la dictadura, convencionales constituyentes y parlamentarios.

Este jueves, la diputada Daniela Cicardini (PS), compartió en su cuenta en Twitter un extracto del programa Informe Especial de TVN emitido en septiembre de 2013 titulado Cuando Chile cambió de golpe.

En el material audiovisual que se ha viralizado a través de las redes sociales, el periodista Santiago Pavlovic le pregunta a Arancibia sobre la «llama» del “descontento naval” que se registraba en contra del gobierno del presidente Salvador Allende.

“Habían unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etcétera. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si seguimos así yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar, oye, a comunistas, para decirlo francamente, porque ese era mi objetivo personal”, afirmó el ex almirante de la Armada, que hoy forma parte de Comisión de Derechos Humanos del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

«El constituyente Jorge Arancibia apoyó la dictadura y expresó públicamente que se subiría a un cerro a «matar comunistas», es decir, estaba dispuesto a matar chilenos y chilenas y hoy integra la Comisión de DDHH de la convención Constitucional», condenó la diputada Cicardini.

«Apoyo la demanda de mis convencionales: debe renunciar», subrayó.