El video que desató la tormenta: Cabo Zamora enciende redes con polémico mensaje y luego lo borra

El recién electo diputado del Partido Republicano y exfuncionario de Carabineros, Sebastián Zamora, publicó en su cuenta de Instagram una storie que generó amplia controversia. Se trataba de un repost que mostraba una escena militar de la película Warfare acompañada del mensaje: “Mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles”.

El ex cabo de Carabineros, recordado por su vinculación al caso Pío Nono ocurrido el 2 de octubre de 2020 durante el estallido social, fue acusado por la Fiscalía Centro Norte de empujar a un joven desde el puente hacia el río Mapocho, imputándole el delito de homicidio frustrado.

Zamora estuvo cinco meses en prisión preventiva en una unidad policial y fue expulsado de Carabineros. La fiscalía pedía ocho años de cárcel, pero el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo absolvió en 2023.

La publicación compartida por el ex Carabinero era un repost de la cuenta polilla.chile y consistía en un recorte de la película Warfare (o Tiempos de Guerra), donde aparece un grupo de hombres con vestimenta militar portando armas y celebrando frente a una pantalla. Sobre ese video se leía la frase: “Mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles”. El video estuvo disponible alrededor de 12–14 horas antes de que Zamora lo borrara. Sin embargo, el pantallazo se viralizó en redes sociales.

El video compartido por Zamora generó una ola de críticas, entre ellas de la diputada Lorena Fries, quien a través de redes sociales declaró:

“Al cabo Zamora se le borró el video, pero no se nos olvida: ‘esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles’. Ese es el partido de Kast y sus representantes electos. No respetan la democracia y viven en una fantasía de guerra contra sus compatriotas. Los mueve el odio”.

Por otro lado, el periodista Rodrigo Herrera comentó en La Voz de los que Sobran que en el registro “se hacía un llamado o se expresaba de que hay un grueso grupo de Carabineros que están esperando que gane Kast para salir a barrer las calles, en una purga que no se entiende. Acá nadie está pidiendo una purga”.

Quien también se sumó a las críticas fue el escritor Pedro Cayuqueo, quien escribió:

“Que alguien le cuente al excabo Zamora que ahora es diputado, ya dejó el retén. El muchacho debe dar el ancho, si lo hace bien podría llegar a ser alcalde de Santiago algún día”.

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, declaró para Radio Bío Bío que el slogan “limpiar las calles” ha sido utilizado por movimientos fascistas de ultraderecha “para justificar sus crímenes políticos y de odio”, e instó a que el Partido Republicano aísle a Zamora o “de lo contrario estará faltando a la ley en su deber de renunciar expresamente a la violencia en Chile”.

También para Bío Bío, el diputado Luis Cuello afirmó que Zamora está mostrando un “nivel penoso” y lo llamó a respetar el Estado de Derecho. Tanto la emisora como The Clinic intentaron contactar al parlamentario electo para consultarle por el video y la razón de su eliminación, sin obtener respuesta.

Cabe recordar que Zamora resultó elegido el 16 de noviembre con 25.755 votos, obteniendo su escaño impulsado por la alta votación del diputado Luis Fernando Sánchez, quien sumó 37.854 preferencias en el mismo pacto republicano.

Hasta ahora, Zamora no ha entregado declaraciones públicas respecto al video ni sobre su eliminación.

