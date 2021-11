(Video) Sichel se salta la fila y desata indignación en ciudadanos que esperaban para votar en Las Condes

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel acudió alrededor de las 10: 30 de la mañana de este domingo a ejercer su derecho al voto en un local ubicado en las Condes.

“Estamos muy convencidos de que vamos a pasar a segunda vuelta, hay una gran mayoría silenciosa de chilenos que vota siempre, que vota por encontrarnos, que vota contra la polarización, por detener la violencia”, expresó, tras sufragar.

Además señaló «vamos a tener que acelerar la reforma de pensiones, mejorar los sueldos en Chile».

El aspirante a La Moneda manifestó que «lo más duro (de la campaña) han sido las mentiras (…) (ha sido) una campaña bien sucia».

Sichel llegó junto a su esposa y sus tres hijos a votar al Colegio Seminario Pontificio Menor, que ya se encontraba con una larga fila a las afueras, por ende, tomaba bastantes minutos para lograr sufragar.

Cabe destacar que la periodista de CNN Mónica Rincón, estaba en el establecimiento en Las Condes y pudo conversar con las personas que esperaban para sufragar y quienes acusaron que Sichel no habría hecho fila para votar, lo que era inconsecuente con sus propuestas, entre las que figura acabar con la cultura del abuso de privilegios.

Terminar con los privilegios!



Sichel se salta la fila para votar y provoca la indignación de la gente que espera emitir su sufragio #EleccionesChile2021 pic.twitter.com/l51TD4d0mW — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) November 21, 2021

La periodista interrogó a un joven preguntándole ¿cómo iba la espera?, a lo que respondió “Bien larga la verdad”.

¿El calor? – preguntó Rincón.

“Si, sobre todo. O sea, cuando entró el candidato Sichel encuentro que dejó la embarrada porque no hizo la fila como corresponde, encuentro debería haberla hecho. Son cambios que uno espera, digamos de los candidatos que tanto hablan de acabar con los privilegios y la verdad es que no hacen ni la fila. Entonces, eso me impacto”, condenó el joven, según consignó Publimetro

La acción del candidato oficialista desató una lluvia de críticas en las redes sociales.

El Wn de Sichel llegó y paso por delante de la fila. Y de que hablamos de terminar con los privilegios — Punz Sánchez 🤣 (@RUBENMARCOSSANC) November 21, 2021

Un joven ciudadano enojado, acusando que el candidato Sebastián Sichel no hizo la fila como corresponde y dejó la "embarrada" en el local de votación.#Elecciones2021CL pic.twitter.com/cWnoPuaCSi November 21, 2021