(Video) Voraz incendio en centro de Santiago deja al menos 60 damnificados

Durante la mañana de este jueves se registró un fuerte incendió en un cité, ubicado en el sector de las calles Matucana con Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en el límite de Santiago, Estación Central y Quinta Normal, dejando un saldo de al menos 60 damnificados.

A través de su cuenta en Twitter, el Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que se movilizaron 30 máquinas para poder apagar el incendio afectó a cuatro inmuebles.

Con 30 máquinas está respondiendo el CBS, con apoyo de @CBQN ante 3ª Alarma de #Incendio en Marucana y Av. Libertador Bernardo O'Higgins, en #Santiago.#BomberosSantiago #EmergenciasCBS#ConstanciayDisciplina pic.twitter.com/TlWScbvVCU — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) August 5, 2021

🔴 Bomberos de Santiago desplegados por 3° alarma de incendio. Se quema un cité ubicado en la intersección de Alameda y Matucana. Colaboran voluntarios de Quinta Normal. #BomberosdeChile pic.twitter.com/9tXnf10ji3 — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) August 5, 2021

🔵 AHORA | Se registra un incendio de gran magnitud en un cite de Estación Central. Alrededor de 30 personas están siendo evacuadas. pic.twitter.com/Dk0HEQ6Gt8 — Prensa Popular Dignidad (@PrensaPopularD) August 5, 2021

De acuerdo con información de MegaNoticias, el incendió comenzó a las siete de la mañana.

Durante el operativo, se escucharon algunas explosiones, por lo que las autoridades consideran que posiblemente habrían sido balos de gas.

60 damnificados, mucho de ellos inmigrantes

El inmueble funcionaba con piezas subarrendadas y la mayoría de sus residentes son inmigrantes -entre ellos adultos mayores y niños- que fueron evacuados por Carabineros y los voluntarios de Bomberos.

El comandante de Bomberos de Santiago, Diego Velásquez, detalló que, según los informes, tres de las viviendas registran un 80% de destrucción.

Las casas están con «destrucción del orden del 80% y una 100%. El fuego avanzó rápidamente y no había cortafuego que permitiera en un primer momento controlar la emergencia de forma autónoma, pero pudimos controlar la propagación a tres viviendas que estaban amenazadas al minuto de nuestra llegada», recalcó Velásquez, citado por MegaNoticias.

Ayuda para los damnificados

En las redes sociales, la ciudadanía se comenzó a movilizar para ayudar a los afectados por el siniestro, que ya se encuentra controlado.

[email protected]! Necesito ayuda urgente, ropa de abrigo para niños y adultos, zapatos. Salieron con lo puesto, en medio de incendio acá en calle MATUCANA CON QUINTA NORMAL @Cooperativa pic.twitter.com/YMG9RSTXSq — María Paz López (@mariapaz_lopezc) August 5, 2021

Muchos hermanos haitianos y peruanos no saben dónde pasarán la noche luego del incendio en cité donde vivían. Abramos nuestras casas y recibamos a una familia por unos días. Seamos solidarios. — CarmencitaTeruca (@CTeruca) August 5, 2021

Incendio en cité de Matucana con Alameda: La mayoría de sus residentes son inmigrantes, además de adultos mayores y niños, que fueron evacuados por Carabineros y los voluntarios de Bomberos. Los cuales necesitan ayuda sobretodo en abrigo, ya que Santiago amaneció nublado y frío. pic.twitter.com/8jOPeWz5IZ — Radio Portales (@RadioPortales) August 5, 2021

Uno de los habitantes evacuados explicó a MegaNoticias que escuchaba a un joven que gritaba ‘¡se quema, se quema!’, por lo que logró salir, no obstante, antes trató de apagar el fuego con un extintor, pero el fuego ya estaba muy avanzado.

“Salté como yo tengo un extintor grande lo saqué para apagar el fuego, pero el fuego estaba avanzado, el fuego me quemaba y me sofocaba el humo. Saqué a mi familia y nada más”, recalcó.

Otras de las afectadas dijeron que «he tratado de sacar la mochila de mi hija, pero no veía nada. Mi sobrino me ayudó a salir y me tomó de la mano. No pudimos sacar los documentos, salí como usted me ve, con mi mochila y ropa de trabajo, nada más».