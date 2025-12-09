Viña del Mar: Minvu entregó 588 subsidios para arrendar y comprar viviendas a familias damnificadas por megaincendio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) hizo entrega de 588 subsidios destinados a las familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Desde la cartera ministerial detallaron que en específico, se asignaron 218 subsidios para Sectores Medios (DS1), los cuales facilitan la adquisición o construcción de una vivienda definitiva; y 370 subsidios de arriendo (DS52).

Al respecto, la Seremi del Minvu en Valparaíso, Belén Paredes, señaló que «hoy estamos cumpliendo el compromiso del Plan de Reconstrucción. Estamos entregando a un número significativo de familias que postularon con un puntaje especial y que son parte también de estas formas de acceder a la vivienda de una manera formal».

«Esto es muy relevante porque era parte del compromiso que teníamos con las familias, que pudimos llevar a cabo este año durante un proceso de postulación y que hoy día se concreta. Ha sido una ceremonia significativa porque hemos tenido una masiva presencia de familias que están muy contentas de poder concretar este acceso a la vivienda con una modalidad distinta a la Reconstrucción en sitio propio», añadió la autoridad regional, quien encabezó un acto en el Palacio Vergara de Viña.

Para agilizar el acceso a estos beneficios y evitar barreras de entrada, el SERVIU implementó un llamado especial para este 2025. Este mecanismo reconoció la vulnerabilidad particular de quienes perdieron sus hogares siendo arrendatarios o allegados, eximiéndolos de requisitos tradicionales para garantizar su selección.

Desde el Serviu, en tanto, su directora (s) en Valparaíso, Nerina Paz López, indicó que «la idea era poder atender a arrendatarios y allegados a través de un llamado especial, donde se consideraron condiciones especiales también, como era un puntaje adicional y poder eximirlos del ahorro. Eso permitió que, de alguna manera, ellos pudieran postular en un programa especial, dedicado a toda la atención de la región, pero ellos con algunas condiciones que les permitían tener una preferencia en el llamado».

Familias agradecieron

Para las familias beneficiadas, la entrega de los certificados llegó en un momento clave, pues les brinda tranquilidad de cara al cierre del año.

Gabriela Pérez, damnificada de Viña del Mar y quien recibió su subsidio habitacional, dijo tener «una felicidad y una tranquilidad enorme, sobre todo en estas fechas. Que te llamaran y te dijeran saliste beneficiada de un subsidio habitacional, y yo con tres niños, es algo que te levanta la moral, es algo bonito, y yo estoy muy agradecida. Gracias a Dios ya estamos solucionando todo el tema y están llegando las ayudas necesarias».

Mientras, Yamilet Chandía, también beneficiaria, valoró el impacto futuro de este apoyo estatal: «Muy contenta porque igual yo tengo mis hijos y ya están grandes. Así que un cambio de vida para ellos rotundo porque tanto lo esperábamos, así que feliz», expresó la vecina viñamarina.

El Ciudadano