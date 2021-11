Viña del Mar: Municipio se querella contra ex alcaldesa UDI para que devuelva más de $879 millones

El municipio de Viña del Mar anunció la presentación de una querella en contra de la ex alcaldesa Virginia Reginato (UDI) y el ex administrador municipal Claudio Boisier para que devuelvan más de 879 millones de pesos correspondientes a los intereses y multas que debió cancelar la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social (CMVM) por el no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones de sus trabajadores entre 2016 y 2021.

«Nos parece inaudito que cualquier ciudadana o ciudadano que deba dinero a una casa comercial sea perseguido o embargado, y que hoy día existan personas que han desfalcado, asaltado, saqueado la salud y la educación municipal de las personas más vulnerables y no ocurra nada», declaró la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) al dar a conocer la acción legal.

En esa línea, la jefa comunal recordó que en su administración «tenemos el compromiso de perseguir, buscar y ayudar a la indagación de cualquier delito y, si es necesario, embargar hasta el florero de quienes hayan puesto en riesgo las finanzas del municipio y, al fin del día, de toda la comunidad de Viña del Mar».

Desde el municipio viñamarino detallaron la acción judicial incluye la solicitud de medidas precautorias contra Reginato y Boisier. En el caso de la primera, se busca la prohibición de celebrar actos y contratos sobre un bien inmueble a su nombre en Viña del Mar, y, en el segundo, el congelamiento de sus cuentas corrientes.