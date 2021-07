Viña del Mar: Tricel inhabilita a ex alcaldesa Reginato (UDI) y deberá dejar su cargo de concejala

Este martes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio a conocer el fallo sobre la acusación por notable abandono de deberes en contra de la ex alcaldesa y actual concejala por Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), el cual la inhabilita por 5 años para ejercer cargos públicos. De esta manera, la ex jefa comunal deberá dejar su puesto en el Concejo Municipal viñamarino.

El documento emitido por el Tricel detalla que «se acoge el requerimiento de cesación en el cargo de la ex alcaldesa señora Virginia María Reginato Bozzo, por la causal de notable abandono de sus deberes”, añadiendo que «si bien la destitución del cargo de alcaldesa resulta improcedente en estos autos, solo porque en la actualidad la requerida ya no sirve el cargo que ostentaba a la data del requerimiento, no obstante, la señora Reginato Bozzo queda inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada».