Violento episodio de bullying en escuela de Biobío: Madre denuncia que el colegio mandó a borrar la evidencia

En redes sociales se viralizó un video de la golpiza de una adolescente contra una compañera en el patio de la escuela Andrés Alcázar en la comuna de Laja, ubicada en la Región del Biobío.

La madre de la estudiante denunció la falta de sanciones del colegio hacia la menor, y aseveró que el colegio la mandó a borrar la evidencia: «Yo hablé con el colegio y dijo que no se le podía hacer nada a la niña, porque ella había firmado un compromiso que no le iba a volver a pegar, supuestamente. El colegio no fue capaz de llamarme que le habían pegado a mi hija, nadie me llamó, solo mi hija», expresó la apoderada, llamada Alicia, en conversación con el programa Mucho Gusto.

De igual forma, advirtió que no es la primera vez que ocurre un episodio violento en este centro educativo: «Esto no es de ahora, hay muchas mamás que les ha pasado y no han sido capaz de hacer lo que yo hice, hay un niño que lo mataron a puras patadas y el colegio se lavó las manos», aseguró.

En el video, se puede observar como una estudiante se acerca por detrás corriendo para agredir, mientras la alumna que está grabando le indica que «ya llamó a la mamá, apúrate si le quieres pegar porque la van a venir a buscar». Pasan los segundos y comienza la «pelea» donde una de las adolescentes agrede a la otra tirándole el pelo y dándole golpes de pie en pleno patio del establecimiento.

Tras el violento episodio, la madre de la joven agredida inició una campaña en demanda de justicia, y para que ningún otro estudiante sufra violencia física o sicológica de otro compañero.