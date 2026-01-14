Vocera de Kast asegura que negativa de Perú a sumarse a «corredor humanitario» no es «ningún fracaso»

Mara Sedini, vocera de la Oficina del Presidente electo José Antonio Kast, aseguró que no hay «ningún fracaso» tras la negativa de Perú de sumarse al «corredor humanitario» anunciado por el líder de extrema derecha en Chile como una de sus «soluciones» a la crisis migratoria en la zona.

En primer término, Sedini se refirió a las innumerables críticas que surgieron desde el mundo político ante el fracaso estrepitoso de la idea que Kast repitió hasta el cansancio en su campaña: «Pareciera que algunos celebran que las conversaciones no lleguen a puerto en las primeras instancias, eso nos parece lamentable», dijo.

Luego, argumentó que «el corredor humanitario es una de las propuestas que se plantean a los distintos países. Queda mucho por seguir conversando y estamos seguros que vamos a llegar a puerto con la gran mayoría de ellos».

«No hay ningún fracaso», afirmó Mara Sedini a la prensa nacional.

La Oficina del Presidente electo defendió la política migratoria de José Antonio Kast luego de que Perú descartara el corredor humanitario.



Su vocera, Mara Sedini, afirmó que las conversaciones con otros países continúan y rechazó las críticas de la oposición que calificaron la…

Esta semana, tal como informó El Ciudadano, el Presidente de Perú, José Jerí, aseguró en entrevista con CNN en Español que la idea de un «corredor humanitario» propuesta por el mandatario electo de Chile había sido totalmente descartada por su país.

«No puedo permitir que haya mayor vulneración de irregulares en nuestro país. Muy por el contrario», dijo Jerí, recalcando que Perú no está en condiciones de permitir y controlar el ingreso de cientos de miles de personas desde Chile, como era la idea de Kast. Sigue leyendo:

