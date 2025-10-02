Vocero del Comando de Jeannette Jara replica a Ministro Montes por demora en la reconstrucción en Valparaíso

Diputado Tomás Hirsch recordó que "nuestra candidata, Jeannette Jara, ha sido muy clara. Vamos a acelerar la reconstrucción con gestión, con transparencia y sobre todo con responsabilidad política. Las personas que han sufrido tanto necesitan soluciones, no excusas", enfatizó el parlamentario humanista.

El diputado y vocero del comando de Jeannette Jara, Tomás Hirsch, replicó las declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien respondiendo a las críticas realizadas por la candidata a la gestión de la reconstrucción en Valparaíso, pidió que no se «sobrepolitizara» el tema.

«Once meses se demora una licitación de cualquier cosa, hasta de un muro de contención, entonces hay una organización que tenemos que modificar. Nosotros hemos andado más lentos de lo que quisiéramos», señaló el ministro Montes.

Seguidamente, aludiendo directamente a Jara, declaró que «le diría a la candidata que el financiamiento no es el problema en el caso de la reconstrucción, porque tenemos un Fondo Especial de Reconstrucción, el FET. Y eso está, a veces se demoran más, pero en general eso funciona».

Ante esto, el diputado Hirsch respondió que «el Ministro Montes dice que el financiamiento no es problema, pero la demora en la reconstrucción, claro que es un problema. Habría que pensar qué es lo que sienten las familias afectadas cuando se le da este tipo de respuestas».

Para el parlamentario humanista, «esto demuestra algo de desconexión respecto a las angustias que tienen esas familias».

En esa línea, destacó que «nuestra candidata, Jeannette Jara, ha sido muy clara. Vamos a acelerar la reconstrucción con gestión, con transparencia y sobre todo con responsabilidad política. Las personas que han sufrido tanto necesitan soluciones, no excusas», enfatizó Hirsch.

¿Qué dijo Jeannette Jara?

En entrevista con CNN Chile, consultada por el proceso de reconstrucción en la zona afectada por el megaincendio en la región de Valparaíso, Jeannette Jara afirmó que «yo lo encuentro impresentable. Francamente, no encuentro que haya nada que lo justifique. Yo, por cierto, he escuchado y leído un montón de razones que tienen que ver con los títulos de dominio, con los ejecutores de las obras, pero no hay nada que lo justifique», asegurando que «yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad».

