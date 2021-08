Vuelco en caso de muerte de la detective Valeria Vivanco: Podría haber sido baleada por uno de sus compañeros de la PDI

El caso de Valeria Vivanco, la detective de la Policía de Investigación (PDI), quien perdió la vida tras recibir un disparo en el tórax en medio de un procedimiento realizado en la comuna de La Granja, dio un vuelco en las últimas horas luego de que se confirmara la suspensión de tres funcionarios que la acompañaban.

La suspensión se dio por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de la joven policía, ya que existen presunciones de que la bala que la asesinó pudo ser disparada por uno de sus compañeros y no por las dos personas que fueron formalizadas por este crimen.

Ante este hecho, y para esclarecer la investigación, la fiscal Nadia Mondiglio determinó que se realice una reconstitución de escena en el sitio del hecho, diligencia que estará a cargo de Carabineros y que se podría realizar este mismo viernes 6 de agosto.

La Fiscalía confrontará en terreno el resultado de diligencias científicas de ambas policías, con las diversas versiones de las personas involucradas y los testigos.

También se solicitarán pericias avanzadas al FBI de Estados Unidos, cuyos informes serán sumados a la investigación por el homicidio de la subinspectora de la PDI

“Existe una investigación en curso (…) cuyo carácter es secreto, en la cual la propia PDI realizó una serie de peritajes y diligencias que fueron informadas a la fiscalía. En paralelo, PDI instruyó un Sumario Administrativo, con el propósito de establecer posibles responsabilidades en este ámbito, y suspendió a los funcionarios que formaban parte del equipo que integraba la subinspectora Vivanco, en beneficio de la investigación”, señaló la PDI a través de un comunicado.

Familiares de los imputados claman por justicia

Cabe recordar que por este caso, fueron formalizados dos jóvenes, de 19 y 17 años, por los delitos de homicidio y porte y tenencia de arma de fuego prohibida.

A la fecha, aún no se logra establecer quién de los dos realizó supuestamente el disparo. Con los antecedentes, la justicia otorgó la medida cautelar de prisión preventiva para el mayor de edad e internación provisoria en cuanto al menor.

A la suspensión de tres integrantes de la PDI se le suma que ambos detenidos alegan inocencia y niegan participación en el crimen de la detective de 25 años.

Durante el día de la muerte de Vivanco, ambos jóvenes estaban en un auto blanco y se entregaron de forma voluntaria porque creyeron que la habían atropellado, no obstante, ratificaron que no habría ningún disparo.

Los familiares de los jóvenes formalizados claman justicia y aseveran que son inocentes.

Yamilet, madre de uno de los detenidos, sostuvo: “Hay que esperar porque sé que mi hijo es inocente, es lo único que te puedo decir. Él no la mató. Ni él ni ninguno de los dos imputados la mató”.

Madre de uno de los sospechosos de dar muerte a funcionaria de la PDI, Valeria Vivanco, tras vuelco en el caso: "Mi hijo no la mató"#CHVNoticias pic.twitter.com/BnfUaFbZcQ — El Ciudadano (@El_Ciudadano) August 5, 2021

Por su parte, Miguel Vivanco, el padre de la víctima aclaró que no hablará con ninguna persona, y esperará a los resultados.

«Nosotros tenemos clarísimo todo, súper claro, y por eso queremos hablar como corresponde», aseguró, citado por MegaNoticias.