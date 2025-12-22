Ximena Güiraldes y su nueva novela: “Quise contar una historia de amor en países que se sacuden del horror”

Por Mariana Hales

Con Soledad, su primera novela, Ximena Güiraldes irrumpe en la narrativa contemporánea con una voz íntima y profunda que invita a habitar la historia más que a leerla.

Publicada por Editorial Forja, la novela construye un relato cargado de erotismo, memoria y emoción, donde el amor, el abandono y la búsqueda identitaria se entrelazan en un lenguaje sensorial que sacude y conmueve. Como señala el guionista y escritor chileno, José Ignacio Valenzuela, Soledad es un libro que se experimenta con todos los sentidos, una obra breve pero intensa que deja huella.

Ambientada entre Argentina y Chile, en los años finales de las dictaduras y el inicio de la transición democrática, la novela sigue el recorrido íntimo de una joven mujer marcada por la sobreprotección, el desarraigo y la pérdida. En este cruce de historia personal y contexto político, Güiraldes construye una narración honesta y sin concesiones, donde lo vivido y lo silenciado dialogan constantemente.

Inspirada en la canción Tu falta de querer de Mon Laferte, Soledad confirma a su autora como una narradora madura, capaz de transformar emociones universales en una experiencia literaria profunda y memorable. De eso y más conversamos con Ximena Güiraldes.

Soledad nace, según has contado, inspirada en la canción Tu falta de querer de Mon Laferte. ¿Qué fue lo que te conmovió de esa canción y cómo se transformó en el germen de esta novela?

Tengo una gran cercanía con la música, en mi libro de cuentos Vidrios Empañados, la mayoría de ellos tiene que ver con la música. En el caso de la novela Soledad, la conexión con “Tu falta de querer” fue instantánea. Su desgarrada intensidad, el dolor del abandono, la vulnerabilidad de esa mujer – casi una niña -“me siento mutilada y tan pequeña”, su desesperado intento por entender “cómo fue que me dejaste de amar” y su belleza melódica, me hizo imaginar el personaje y la historia fluyó. Cada vez que escucho la canción, – la escucho seguido – veo a Soledad.

La historia transcurre entre Argentina y Chile, en un periodo marcado por las dictaduras y la transición democrática. ¿Por qué decidiste situar la novela en ese contexto histórico y qué te permitía narrativamente?

Me permitió contar una historia de amor en un entorno político de dos países que se sacuden del horror, con sus similitudes y diferencias, mostrar la complejidad de las relaciones humanas, sus contradicciones esenciales, sus luces y sus sombras, y enfrentar a los dos personajes principales, ambos de una formación política y cultural opuesta.

¿Viviste de manera directa ese tiempo histórico o es una reconstrucción desde la memoria colectiva, los relatos familiares y la investigación?

Participé activamente para recuperar la democracia, asumí riesgos, me involucré personalmente, pero obviamente, Soledad, aparte de contener una realidad histórica, es una novela construida como tal, sin pretensiones, escrita con verdad, lo que creo contribuyó a darle profundidad y emoción.

En ese sentido, ¿cuánto hay de autobiográfico o de experiencias reales en Soledad y cuánto de ficción?

Creo que, de autobiografía, nada. Sí, una aproximación y un conocimiento personal de lo que me tocó vivir en ciertos momentos. Todo eso, que esta guardado en mi memoria, me permitió darle contexto a una historia de amor, íntima, dolorosa, sensual, pero profundamente transformadora, que es lo que me interesaba transmitir.

La protagonista está atravesada por el abandono, el deseo y la soledad, pero también por una búsqueda de identidad. ¿Cómo fue el proceso de construir esa voz íntima y contradictoria?

Difícil pregunta. En realidad, fue un proceso de introspección bien intenso para encontrar dentro del amplio espectro de emociones, sentimientos, dolores – capacidad de resiliencia y necesidad de salir adelante – que en cierta medida todos tenemos, para dar con la tecla precisa y encontrar la voz que hiciera sentido al personaje.

Diversos escritores han destacado la intensidad y la madurez de tu lenguaje narrativo. ¿Sientes que Soledad marca un punto de inflexión respecto a tus publicaciones anteriores?

Por supuesto.

Se ha dicho que esta es una novela escrita desde una voz femenina poderosa, capaz de interpelar a cualquier lector. ¿A quién imaginabas leyendo Soledad mientras la escribías y qué esperas que quede resonando después de la última página?

A decir del escritor y crítico literario Javier Edwards, quien presentó mi novela, “… Habrá quien quiera decir que se trata de una novela femenina, pero en realidad, esta es una novela en la que la voz de una mujer toma la palabra para hablar al que quiera oír y entender. Esta novela la entenderán desde el ADN de su género las mujeres, pero ¡qué lección para los que leemos desde la otra orilla!”.

Desde ese punto de vista, creo que es interesante conocer la intimidad de una mujer contada por una mujer. Su mundo, su intimidad, su sensualidad, ha sido tradicionalmente contada por la voz de un hombre. Creo que siempre es un desafío leer y sentir como siente una mujer, sin ser mediatizada por otra voz que no sea la suya, y que esa voz quede resonando después del punto final.

El Ciudadano