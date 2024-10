Ximena Rincón celebra la destitución del juez Muñoz: «Me alegro de que hayamos tomado esta decisión»

Polémica generaron en redes sociales las palabras de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) para referirse a la destitución del juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, luego de que el Senado aprobara la acusación constitucional en su contra.

Cabe recalcar que tanto la senadora Rincón como su par de Demócratas, Matías Walker, votaron a favor del libelo acusatorio que inhabilita a Muñoz de ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.

Tras la votación, Rincón realizó un punto de prensa en los pasillos del Senado para justificar su apoyo a la acusación constitucional. Allí señaló que «hoy día este poder del Estado ha demostrado que no importa cuán poderoso pueda ser un juez, no importa cuán importante pueda ser un juez, todas y todos tienen la misma vara para ser medidos».

«Yo me alegro de que hayamos tomado esta decisión más allá de que muchas veces compartimos los fallos del juez Muñoz. No era eso lo que estaba hoy día en tela de juicio, era el no haber actuado con la probidad, con la transparencia y con la diligencia que el cargo le imponía. Yo creo que la decisión del Senado ha sido contundente. No es un voto, es mucho más que un voto», agregó la senadora.

En esa línea, Rincón añadió que «si la ciudadanía no ve que sus representantes son claros y categóricos y tienen una sola conducta frente a hechos de abuso de poder, frente a hechos donde se beneficia a un familiar o un amigo, entonces las personas dejan de creer en las instituciones. Y yo creo que era tremendamente importante que hoy día se diera una señal clara respecto de este hecho».