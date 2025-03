¿Y la declaración de Chadwick? Fiscal Nacional responde a cuestionamientos por filtraciones del Caso Cariola

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó las recientes críticas contra el Ministerio Público a raíz de la filtración de antecedentes en investigaciones reservadas. En conversación con ADN Hoy, el jefe del ente persecutor explicó que esta situación responde a un problema de fondo que tiene su origen en el marco legal que regula la labor de la Fiscalía.

«Esto es la consecuencia de un problema estructural que tiene su origen en un mal diseño legal, en un diseño legal defectuoso, y que la Fiscalía ha tenido que sobrellevar por décadas”, afirmó Valencia. Según explicó, la normativa vigente obliga a la Fiscalía a entregar copias de las investigaciones a todas las partes involucradas a partir de ciertos momentos del proceso, lo que genera espacios para la divulgación de información sensible.

Críticas por filtraciones selectivas

Uno de los puntos que ha generado debate es la aparente «selección» en la filtración de información en distintos casos judiciales. Mientras los antecedentes de la investigación sobre la diputada Karol Cariola y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, fueron ampliamente difundidos en los medios, en otras causas, como la que involucra al exministro del Interior, Andrés Chadwick, la información ha sido mucho más restringida.

Consultado sobre este cuestionamiento, Valencia desestimó que haya una intencionalidad en la difusión de ciertos casos y no de otros. «No me parece que sea una acusación muy razonable. Hay mucha información sobre el particular circulando, y yo no quisiera alardear de todo lo que se ha filtrado en este caso para demostrar que hay un empate de irregularidades», señaló.

El fiscal reiteró que el problema no radica en la Fiscalía, sino en la forma en que está diseñado el sistema de justicia. «Aquí hay un problema que es estructural», insistió.

Para respaldar su argumento, Valencia mencionó otros casos en los que se ha cuestionado la labor del Ministerio Público en relación con la divulgación de información. Recordó que en la investigación sobre la Fundación ProCultura se realizaron numerosas críticas al fiscal a cargo, José Morales, por la supuesta falta de avances en la causa. Sin embargo, señaló que esas acusaciones cesaron con el tiempo, a pesar de que la investigación sigue en curso.

Asimismo, mencionó el caso del abogado Luis Hermosilla, en el que también se cuestionó la manera en que se manejó la información hasta que el proceso judicial avanzó.

Por su parte, Valencia enfatizó que la Fiscalía debe mantener la reserva de las investigaciones y que no puede responsabilizarse por lo que terceros hagan con la información una vez que la ley obliga a compartirla. «Estamos investigando causas muy complejas, hay muchos intereses involucrados, pero insisto, no podemos responder por lo que terceros hacen con la información de las investigaciones que son reservadas, una vez que la ley nos obliga a entregarlas», concluyó.