Yanira González, abogada de Mauricio Hernández Norambuena: Claramente existe un ensañamiento en contra de él

En entrevista con El Ciudadano, Yanira González, miembro del grupo de abogados que representa a Mauricio Hernández Norambuena, afirmó que existe un “ensañamiento” de las autoridades de Gobierno en contra de “Ramiro”, y confirmó que el ex FPMR fue castigado tras la entrevista con el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red, sanción que – acusó -, fue realizada al margen de la ley.

“Nunca pensamos generar este revuelo, pero fue bueno porque mucha gente se enteró de las condiciones carcelarias en las que se encuentra Ramiro, las cuales siguen siendo precarias hasta el día de hoy”, cuenta la abogada, añadiendo que “después de la entrevista efectivamente fue castigado”.

“Si bien todavía no hay resolución ni autorización del tribunal, ya lo castigaron, ayer por ejemplo tenía que llamar a su familia, y no lo dejaron llamar”, sostuvo González, quien explicó que cuando Gendarmería “impone un castigo, por cualquier tipo de falta, tal como se tipifica en el reglamento de establecimientos penitenciarios, tiene que pasar por la autorización del tribunal, del juzgado de garantía competente del sector donde está el recinto penal. Ellos autorizan la sanción y ahí recién se aplica”.

“Lo que pasó aquí, fue que a Mauricio le aplicaron de facto la sanción, sin la autorización correspondiente”, agrega la abogada, que visitó a Mauricio al otro día de la entrevista con Mentiras Verdaderas. ¿Cómo estaba Ramiro? “Lo vi bien, tranquilo, preocupado por su familia, por el equipo de abogados. Igual le preocupa la integridad de su círculo más cercano porque la respuesta del Estado fue demasiado preocupante, me decía yo estoy adentro y resisto, pero a ustedes les puede pasar algo afuera, aunque dentro de todo estaba tranquilo”, detalló González.

Régimen penitenciario

En este punto, la abogada comentó a El Ciudadano que este lunes tienen una audiencia de cautela de garantías para revisar el régimen penitenciario en el que se encuentra Hernández, “y el juzgado solicitó información en particular a Gendarmería. Eso nosotros creemos que es bueno porque da luces de que están atentos a la situación, sobre todo tras el revuelo mediático que se formó”.

Para Yanira González, “lo de Mauricio es una muestra del poder que tiene Gendarmería, que además depende del gobierno de turno, entonces si tenemos un Gobierno al que le cae mal un recluso, ya vemos como actúan”. Aquí, la abogada advierte un hecho clave: “Cómo un reglamento penitenciario es capaz de limitar derechos fundamentales como el derecho a la expresión o el derecho a la intimidad. Ese es un debate más grande, que no tan solo abarca a Mauricio, sino que lo viven muchos más en varios recintos del país donde existe un poder abrumador de esta institución de Gendarmería”.

Como ejemplo, González cuenta que a Hernández Norambuena le han negado entrevistas con otros medios de comunicación aduciendo “los delitos que cometió”, lo cual es “totalmente contrario a un Estado democrático, pues incluso los asesinos más deleznables – podríamos dar nombres – tienen ese derecho y eso es así nos guste o no nos guste. Por algo existe la pena, ellos ya están pagando su condena al no disponer de su movilidad, entonces no es un fundamento razonable, plausible, en el contexto en que estamos. Es casi un argumento prehistórico”, afirmó la abogada de “Ramiro”.

“Entonces, esta supuesta infracción (la entrevista con La Red) para ellos fundamenta que él siga en este régimen, así que es preocupante el comunicado que hace Gendarmería y lo que señalan las autoridades de Gobierno, pero también es una prueba de lo que nosotros sostenemos como defensa, que efectivamente existe un ensañamiento en contra de él. Es bien ilustrativo lo que pasó en estos días para darnos la razón de que hay una persecución penal contra él, porque es como el trofeo de guerra de la UDI”, argumentó González.

Finalmente, la profesional confirmó que junto al equipo de abogados que representa a Mauricio Hernández, presentaron una querella contra la resolución que extendió, el pasado 20 de febrero, por 6 meses más su régimen de “aislamiento”. Desde que llegó, a la fecha, “Ramiro” lleva 1 año 7 meses en estas condiciones.

“Era urgente para nosotros presentar esta querella, lo bueno es que se admitió a tramitación. Ahora tenemos que ver que el Ministerio Público investigue, nosotros necesitamos saber quién da la orden en definitiva, quién es el responsable que Mauricio permanezca en esas condiciones”, explicó la abogada.

Sobre esto último, la abogada contó que esta información se ha pedido incluso por ley de transparencia, pues es algo que ha preocupado a la defensa desde siempre: “A nosotros se nos ha denegado toda la información respecto al reglamento y al funcionamiento administrativo, nos cerraron la puerta. De hecho ahora estamos terminando una causa en la Corte de Apelaciones contra el Consejo para la Transparencia y Gendarmería para que nos pasen esta información”.

Mira la entrevista completa a continuación: