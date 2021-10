Yasna Provoste: «A nosotros no nos financian los empresarios, vivimos de un sueldo, en mi caso el de senadora»

«A nosotros no nos financian los empresarios, vivimos de un sueldo, en mi caso el de senadora de la República», afirmó esta mañana la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), durante el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Provoste se refirió al artículo publicado el jueves por La Segunda, que consigna que cuenta con tres cuentas de Ahorro Previsional Voluntario, APV, en dos entidades financieras, las cuales permiten ahorrar y obtener franquicias tributarias para elevar una futura pensión.

“Tengo APV desde el 2006, la fuente de esa información soy yo misma, lo publiqué aunque no fuera un requisito (…) las AFP entregan una pensión miserable, no tengo empresas y fui criada con la importancia del ahorro», indicó la aspirante a La Moneda.

Ayer, el el asesor legislativo de Provoste, Rodrigo Vega, señaló que los APV son efectivos “tal como lo declaró transparentemente” la candidata presidencial y que “respecto a la naturaleza de esos fondos no hay mayores comentarios”.

“Al momento de apertura de su última cuenta de APV, aquello no tiene nada que ver con ningún tema legislativo ni de iniciativas. De hecho, no ha presentado ningún proyecto referido a las APV”, puntualizó.

En su intervención, la senadora cuestionó el actual sistema de pensiones de las AFP.

«Tenemos que ser capaces de construir pensiones dignas (…) queremos derogar el decreto que dio origen a las administradoras de pensión (…) Vamos a tener verdadero sistema de seguridad social. Los recursos van a ser siempre de los trabajadores y trabajadoras. Tengo la convicción de que fracaso de las AFP nos han llevado a una crisis», dijo.

Deuda histórica con los profesores

También planteó la necesidad de reconocer la deuda con los profesores y propuso el pago de un bono.

«No solo vamos a reconocer la deuda histórica con los profesores, también la vamos a pagar. El bono de reconocimiento va a estar vinculado al sistema previsional que exista», dijo.

«He acompañado la causa de la deuda histórica de profesoras y profesores en la CIDH. Era una condición importante llegar aquí, acompañada de todas las luchas en las que he creído y por las que me he jugado durante tanto tiempo», destacó.

«La candidata soy yo, no mi marido»

En el debate de este viernes, la abanderada de Nuevo Pacto Social se refirió a la demanda que enfrenta su esposo, Mauricio Olagnier, por una licitación de Junaeb, cuando era jefe del Departamento de Logística.

La senadora fue consultada por este caso y respondió que «es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido».

Yasna Provoste en #DebateArchi: "Es curioso: la candidata soy yo, no mi marido. Me imagino que fueron a buscar a los paraísos fiscales y no encontraron nada. Fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña y no encontraron nada". #AhoraYasna pic.twitter.com/oYbrQ9dQIu — EquipoYasna (@EquipoYasna) October 15, 2021

«Me imagino, y debo suponer, que fueron a buscar a los paraísos fiscales y no encontraron nada, fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña y no encontraron nada, y bueno, estas son cosas que se explican por el clima de polarización de la campaña», señaló.

«Yo estaba en conocimiento de esta situación, mi marido trabajó 7 meses en la Junaeb. No fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones (…) Era un coordinador, un funcionario a contrata. Esta decisión se tomó en febrero del 2017, él estaba haciendo uso de su feriado legal del 2 al 27, no estaba ni siquiera en la zona», explicó.

Provoste fue enfática en dejar claro que «nunca he utilizado ni un privilegio ni un tráfico de influencias en esta situación» y manifestó su rechazo a que el caso que involucra a su esposo pueda ser utilizado como parte de una operación política para tratar de afectar su candidatura presidencial.

«No quiero pensar que esto forma parte de una operación política (…) cada cual tiene que responder ante sus propias actuaciones», diko

«Y me parece muy importante y agradezco que haya surgido esta publicación, porque espero, así como tantos chilenos y chilenas, en donde estos largos juicios se extienden, aquí ni siquiera ha habido sentencia de primera instancia, se han suspendido producto de la pandemia y anteriormente también, la posibilidad de que se puedan presentar testigos», añadió.

«Yo vine aquí a hablar de las ideas que me mueven a ser candidata, pero estoy felizmente casada. Si es interés de los candidatos saber de la vida de mi marido, yo feliz», replicó la abanderada de Nuevo Pacto Social.

«No afecta mi candidatura»



Consultada sobre si este hecho afecta su candidatura, la senadora DC manifestó que «no, todo lo contrario. Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de los maridos»

«Me alegro muchísimo de que hoy pueda surgir esto porque da cuenta durante todos estos años que ha estado esta situación y no se ha movido la causa, da cuenta que nosotros, yo primero como diputada y luego como senadora, nunca he utilizado ningún privilegio, ni un tráfico de influencia para que esta situación siquiera fuera vista», enfatizó.

«El Gobierno de Piñera es lejos lo peor que hemos tenido»

La abanderada de Nuevo Pacto Social, aseguró que el Gobierno de Sebastián Piñera «es lejos lo peor que hemos tenido desde la recuperación de la democracia».

Frente a este escenario, explicó que asumió el desafío de una campaña presidencial, porque «creo que es posible recuperar la paz social en nuestro país, porque creo que es posible volver a unir a nuestra patria», dijo en el debate Archi de este viernes.

Este periodo presidencial es lejos lo peor que hemos tenido desde la vuelta a la democracia, pero yo estoy aquí porque creo que es posible recuperar la paz social en Chile, volver a unir a la Patria. Esa es mi invitación, ese es mi compromiso. #DebateArchi #AhoraYasna pic.twitter.com/tP8IriVsBt — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) October 15, 2021

La también senadora sostuvo que «creo que es posible volver a mirar al otro como un ser humano en derechos, en reconocimiento y en justicia. Para eso vale la pena estar en este espacio».

Provoste se refirió a la situación de violencia que se registra en la Araucanía, y planteó la necesidad de promover el diálogo como parte de la solución.

«Es evidente que la violencia en la Araucanía ha aumentado. Tenemos que ser muy claros: nada justifica la violencia como forma de reivindicación. Nosotros vamos a apostar al diálogo para solucionar un problema de largo plazo», indicó.