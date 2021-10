Yasna Provoste reafirmó que la seguridad será «prioridad presidencial» en su gobierno

Los problemas de seguridad en todo Chile, en especial en la macro zona sur, serán una prioridad en su gobierno, aseguró este jueves la senadora y candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, durante el debate presidencial que se realizó en la región del Bío Bío, en el Encuentro Regional de Empresas EREDE, ocasión en la que se abordaron las inquietudes del sector productivo por la violencia en el sur y la necesaria descentralización.

La senadora DC reafirmó que, de resultar electa en noviembre, perseguirá “con todo el rigor de la ley a la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción”, planteando asimismo que lo realizado hasta ahora ha fracasado: “Estamos dispuestos a resolver y contribuir a una resolución de un problema que es complejo entre el Estado de Chile, el pueblo mapuche y todo aquello que se relaciona a las legítimas demandas, pero hoy nada justifica la violencia. La mala administración de este conflicto ha llevado hasta ahora a un camino fracasado que no tiene sentido perseverar”, puntualizó Provoste.

“El actual gobierno también ha fallado en separar aquellos actos que -aún fuera de norma- sean entendidos como reivindicación de aquellos que utilizan fraudulentamente la causa de nuestros pueblos originarios, para perpetrar delitos de robo de animales, de madera o narcotráfico, que no tienen nada que ver con reivindicación alguna”, agregó Provoste.

Al ser consultada cómo debiera abordarse la situación, la candidata DC insistió en el diálogo y entendimiento de las causas del actual escenario: “Lo he señalado con claridad, el Estado no puede renunciar a su rol de asegurar paz social y para eso tenemos que identificar el origen de los problemas, de lo contrario equivocamos las soluciones. Cuando el Estado falla se pone en peligro la paz social. Por eso me comprometo a abordar este conflicto desde una perspectiva política, con soluciones políticas. Para ello vamos a encabezar -personalmente- un proceso de diálogo que convoque a todos los actores involucrados”.

Al profundizar sobre este tema, Provoste explicó que “hay una idea errada de creer que la paz social es sinónimo de represión y de orden público. Otros han planteado que todo se resuelve con políticas económicas y sociales, pero que son obligaciones del Estado llevar adelante a lo largo de todo el territorio y hay otros que creen que todo es terrorismo”.

En cuanto a la descentralización, la candidata de Nuevo Pacto Social insistió que es fundamental para poder potenciar el desarrollo de las regiones, consolidar un financiamiento y responsabilidad fiscal, con un manejo regional más autónomo.

“Hay que transferir mayores competencias y más recursos, además de una participación que es una demanda real y concreta de las comunidades y las personas, esto también es la raíz de la desconfianza en las instituciones (…) la descentralización nos permite avanzar en una participación más directa de las personas sobre los problemas que les afectan directamente, y para defender la democracia necesitamos más democracia no menos, necesitamos que el poder se distribuya y no se concentre”, concluyó Provoste.