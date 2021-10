Yazmin Lorca Benavides: Desde la comunidad sorda al Parlamento (Distrito 6)

Su vida está marcada por desafíos, superación, lucha por la inclusión y toma de decisiones constantes que dejan una huella donde ella se desenvuelve, y este año no es la excepción. Yazmín Lorca Benavides es de Villa Alemana, mamá de tres y abuela de Tomás; y desde el 21 de agosto es candidata al Parlamento por el Pacto Dignidad Ahora (AN 101), como Independiente en Partido Igualdad, para el extenso Distrito 6: Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, Quillota, La Cruz, Calera, Hijuelas, Nogales, Puchuncaví, Quintero, Zapallar, Papudo, Petorca, Cabildo, La Ligua, Panquehue, Llay-LLay, Putaendo, Catemu, San Felipe, Santa Maria, San Esteban, Rinconada, Calle Larga y Los Andes.

Al asumir esta candidatura declara: ”Sentí una real oportunidad para participar políticamente desde una instancia más activa y con mayor deliberación, con la esperanza de demostrar a la sociedad que las personas en situación en discapacidad pueden representar en su distrito desde otro enfoque, más inclusivo. Que mejor hablar de inclusión desde una perspectiva de quien la vive”

Yazmín Lorca Benavides, de 43 años, es Contador Auditor de Profesión y estudiante de Derecho carrera de la que se tomó una pausa por una intervención quirúrgica del implante coclear, pues tiene una pérdida auditiva de nacimiento que en forma progresiva ha llegado hasta un 97%: “Durante toda mi vida he aprendido a desarrollar estrategias comunicativas, desafiando las barreras comunicacionales, que me permiten contar con herramientas para superar obstáculos que me imponen la sociedad”, cuenta a El Ciudadano.

Como activista por la inclusión, se desempeña como instructora lengua de señas y presidenta de la Agrupación Sordos Marga Marga, siendo precursora de diversas iniciativas: Cursos de lengua de señas para la comunidad a través de fondos del Gobierno Regional y municipalidades, obtención de licencias de conducir para personas sordas por primera vez a nivel nacional, en el municipio de Villa Alemana; y diversas charlas sobre educación auditiva y derecho de las personas sordas.

Asimismo, fue precursora del proyecto de ley para que la lengua de señas sea impartida en la educación básica y media, iniciativa que actualmente se encuentra en el Congreso. Y desde el 18 de Octubre del 2019, lideró la bandera de lucha de la discapacidad e inclusión, visibilizando y compartiendo con otras miradas de la discapacidad, logrando formar un colectivo que entrega propuestas inclusivas a los Constituyentes Convencionales.

Candidatura

Este año, Yazmin Lorca fue administradora electoral de candidatos de la Lista del Pueblo por el Distrito 6, y jefa de campaña del candidato a Constituyente Manuel Gatica. Su experiencia al recorrer las 26 comunas de la región determinaron su decisión de ir como candidata al Parlamento, ratificando su convicción: “Tengo la intención de ser diputada por todas las injusticias invisibilizadas en diversas situaciones, porque la creación o proyectos de ley siempre son ajustadas a la realidad de un grupo minoritario con intereses, pero nunca acorde a la realidad o conectados con la ciudadanía. Siempre fui a la biblioteca, fue mi espacio de confort y seguridad; sentí que me privaban de ser alguien normal’ por ser una persona sorda”.

En ese sentido, su visión y propuestas para el distrito están cercanas a la inclusión, descentralización y fiscalización: “Como gobierno regional urge la optimización, fiscalización y descentralización de los servicios regionales e instituciones públicas, y promover, garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad, enfocando en la asistencia personal, que permitirá contar con una vida autónoma e independiente, gozando de su capacidad jurídica“.

A eso, agrega ”trabajar por la educación para generar igualdad de oportunidades, disminuyendo y terminando las brechas sociales, porque todo tenemos el derecho a una educación de calidad, implementando herramientas personalizadas acorde a la situación de cada estudiante. Que la equidad se de en todo sentido, porque es un principio ético y de justicia, defendiendo y generando acceso a la información sin distinción, adaptando a casos particulares, pero siempre avanzando a los mismos derechos y sectores sociales”, concluyó.