YoTambiénMeDefendería: Corte Suprema revisa nulidad en juicio de Katty, mujer que mató a su agresor en defensa propia

La Red Chilena contra la Violencia haca las Mujeres ha convocado una concentración feminista fuera de la Corte Suprema la mañana de este martes.

La manifestación va en apoyo a Kathy Hurtado, mujer de Calama que fue condenada a 20 años de cárcel por defenderse de su exesposo, Richard Aravena, quien la agredía sistemáticamente.

Durante el primer juicio contra Katty, la investigación no consideró el relato del hijo en común de ambos, quien asegura que su padre agredía de diversas maneras y sistemáticamente a su madre. Tampoco se consideraron otros relatos de personas cercanas ni los informes profesionales que acreditaron que Richard ejercía violencia machista contra Katty.

Lo que revisará la Corte Suprema este martes es el recurso de nulidad presentado por la defensa de Katty cuando fue condenada.

La concentración busca exigir al máximo tribunal que acoja dicho recurso, que se anule el juicio y se realice uno nuevo en que sí se considere el contexto de violencia machista que vivía Katty y que la llevó a defender su vida.

«Estamos aquí reunidas para apoyar a Katty Hurtado, mujer que en Calama se defendió de su agresor y el Estado chileno en vez de ponerla a salvo hoy la criminaliza, ella está detenida y buscamos que se anule el juicio, que se escuche a su hijo, quien también fue víctima de los malos tratos del padre», señala Lorena Astudillo, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

«Hoy exigimos que la Corte Suprema de la nulidad del juicio y que se haga un nuevo juicio con perspectiva de género, que se escuche a Katty, que se escuche a su hijo, y que sea completamente absuelta. Si el Estado chileno no la puso a salvo ella se tuvo que defender, yo también me defendería, defenderse no es delito», finalizó Astudillo.

Esta audiencia es de suma importancia ya que es la última opción que le queda a la mujer para revertir el primer fallo de la justicia chilena en 2021, que la condenó a 20 años. Katty lleva en prisión preventiva desde 2018.

El llamado a la justicia chilena es abrir un nuevo juicio, ahora con perspectiva de género. La audiencia que definirá el destino de la mujer está a punto de empezar, y puede seguirse en vivo a través del portal judicial.