Año nuevo en China 2026 en vivo (video)

Hoy es la Nochevieja del Año Nuevo chino y les traemos desde las 19:30 (hora de Beijing) un programa especial para recibir juntos el Año del Caballo

Hoy es la Nochevieja del Año Nuevo chino y les traemos desde las 19:30 (hora de Beijing) un programa especial para recibir juntos el Año del Caballo.

A lo largo de la velada, presentaremos los números más destacados de la Gala de la Fiesta de la Primavera del Grupo de Medios de China, un programa que refleja los mejores deseos del país para el próximo año que comienza. Además de una gran cantidad de estrellas y artistas que subirán al escenario, representantes de sectores de todos los ámbitos de la vida también formarán parte de las actuaciones.

Emitida por primera vez en 1983, la Gala de la Fiesta de la Primavera se emite todos los años en vísperas del Año Nuevo chino. Ver la Gala de la Fiesta de la Primavera, “Chunwan”, es una parte indispensable de las celebraciones de todas las familias chinas para dar la bienvenida al nuevo año.

