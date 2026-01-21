China advierte en el foro de Davos que «las guerras arancelarias no tienen ganadores»

Autor: Leonardo Buitrago
Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preparaba su llegada al Foro Económico Mundial 2026, que se celebra en Davos, Suiza, intensificando las amenazas de tomar el control de Groenlandia e imponer aranceles a los que se oponen a sus objetivos expansionistas, China se posicionó como un líder global que apuesta por la paz y el multilateralismo.

El viceprimer ministro de la nación asiática, He Lifeng, ofreció un discurso en el que planteó que Beijing “ha actuado consistentemente según la visión de una comunidad con un futuro compartido y se ha mantenido firme en su apoyo al multilateralismo y el libre comercio”.

Dentro de su alocución, extendió un llamado a realizar actos de solidaridad ante el aumento de las tensiones mundiales.

El principal negociador de Beijing advirtió que los aranceles y las guerras comerciales han provocado «fuertes impactos» en la economía mundial.

“Las guerras arancelarias y comerciales no tienen ganadores”, dijo, al tiempo que agregó que “fragmentan la economía mundial y alteran la distribución global de los recursos”.

Destaó que las tensiones arancelarias que se han regisrado durante el último año han supuesto «severos desafíos» para el comercio y ha sostenido que la fragmentación económica puede afectar al crecimiento global.

De este modo, se refirió a los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que prevén una reducción de la producción mundial en torno a un 7 % por causa de este escenario.

En su discurso, Lifeng hizo hincapié en el papel que la reunión anual puede desempeñar en las relaciones internacionale y planteó que “la sabiduría de Davos radica en el diálogo, y el futuro del mundo depende de la cooperación”.

“Defendamos la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, impulsemos un espíritu de diálogo y mejoremos la apertura y la cooperación”, enfatizó el alto funcionario chino, citado por EFE y CNN.

