China: Asamblea Popular Nacional, inauguró su cuarta sesión (video)

La Asamblea Popular Nacional, máximo órgano legislativo de China, inauguró su cuarta sesión en Beijing. Alrededor de 3.000 legisladores se reunieron en el Gran Palacio del Pueblo para debatir el Informe sobre la Labor del Gobierno. Esta sesión se da en un momento crítico en el que el país traza la hoja de ruta para su desarrollo en los próximos 5 años.

China ha fijado su objetivo de crecimiento económico para este 2026 entre el 4.5 y 5 %, colocando la estabilidad económica y el desarrollo de alta calidad como eje central de su agenda política. Esta meta fue anunciada durante la entrega del Informe sobre la Labor del Gobierno del primer ministro chino, Li Qiang, en la ceremonia de apertura de la APN este jueves por la mañana en Beijing.

El informe describe una política macroeconómica más proactiva con medidas encaminadas a aumentar la demanda doméstica, estabilizar el empleo y reforzar la confianza del mercado.

«Los principales objetivos de desarrollo para este año son los siguientes: un crecimiento del PIB de entre el 4.5 y 5 %, aunque se intentará superar esta cifra en la práctica; una tasa de desempleo urbano estimada en torno al 5.5 % y más de 12 millones de nuevos empleos en zonas urbanas», dijo Li Qiang.

Más allá del objetivo de crecimiento, el informe pone énfasis en acelerar la innovación tecnológica y la modernización industrial. Aboga por fomentar las nuevas fuerzas productivas de calidad, mismas que se basarán en medidas concretas para construir un sistema industrial modernizado con una manufactura avanzada como eje central y acelerar la autosuficiencia de alto nivel en ciencia y tecnología.

«Pondremos en marcha proyectos de innovación industrial, animaremos a empresas estatales centrales y otras empresas públicas a tomar la iniciativa para hacer más accesibles los escenarios de aplicación e impulsaremos industrias emergentes fundamentales, como los circuitos integrados, la aviación y la industria aeroespacial, la biomedicina y la economía de baja altitud», señaló Li Qiang.

En un contexto de incertidumbre global y transformaciones en las cadenas de suministro, China ha reafirmado su compromiso con una apertura de alto nivel.

El primer ministro chino, Li Qiang, enfatizó la importancia de ampliar la apertura institucional, estabilizar el comercio exterior, atraer inversión extranjera y profundizar la cooperación económica internacional. Esto indica la continuidad de la estrategia de China hacia la globalización, al tiempo que se hace hincapié en la resiliencia y la seguridad en el desarrollo.

CGTN Español