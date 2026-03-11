China avanza con Dreame Technology en la soberanía de chips

Este 11 de marzo arranca el «Foro Cumbre de la Industria de Chips AWE 2026», organizado conjuntamente por Dreame Technology y CCTV Finance, en Shanghái

China avanza con Dreame Technology en la soberanía de chips
Este 11 de marzo arranca el «Foro Cumbre de la Industria de Chips AWE 2026», organizado conjuntamente por Dreame Technology y CCTV Finance, en Shanghái. 

El foro, cuyo tema es «La potencia informática transforma el mundo», reunirá a las principales figuras del gobierno, la industria, el mundo académico, la investigación y los medios de comunicación para definir conjuntamente un nuevo rumbo para la industria de chips de China.

El foro reune a reconocidos profesores de las mejores universidades de China, como la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín, así como a expertos de la industria y representantes de empresas líderes del sector de chips. Los participantes debatirán a fondo sobre temas clave como avances tecnológicos, desarrollo de ecosistemas e implementación de aplicaciones en la industria china de chips, aportando nuevas ideas e impulso al desarrollo de alta calidad de la industria.

Como punto destacado de este foro, se informa que la empresa del ecosistema de Dreame, «Chip-based Transcendence», revelará su plan de negocios por primera vez.

Su negocio abarca múltiples campos de vanguardia, incluyendo procesadores para teléfonos móviles, chips para conducción autónoma, supercomputadoras personales con IA, SOC robóticos generales y centros de computación espacial.

