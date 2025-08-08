China completa prueba de aterrizaje y despegue de módulo lunar tripulado

China anunció hoy jueves que ha completado con éxito una prueba integral para el aterrizaje y despegue de su módulo de aterrizaje lunar tripulado en un sitio de pruebas en el distrito de Huailai, en la provincia norteña china de Hebei.

La prueba completada el miércoles representa un paso clave en el desarrollo del programa de exploración lunar tripulada de China, y también es la primera vez que China realiza una prueba de aterrizaje y despegue extraterrestre de una nave espacial tripulada, según informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, siglas en inglés).

El módulo de aterrizaje lunar, llamado Lanyue, que significa «abrazar la Luna», consta de un módulo de aterrizaje y un módulo de propulsión. Es una nave espacial recientemente desarrollada y diseñada para apoyar misiones tripuladas hacia y desde la Luna.

Se utilizará para transportar dos taikonautas entre la órbita lunar y la superficie lunar, y llevará un explorador lunar y cargas útiles científicas. Después del aterrizaje, el módulo de aterrizaje servirá como centro de soporte vital, centro de energía y centro de datos, ofreciendo asistencia y sirviendo como base para la estadía y las actividades de los taikonautas en la superficie de la Luna.

Al señalar que la prueba fue compleja con un ciclo largo y desafíos técnicos, la CMSA destacó que el éxito representa un gran avance en la investigación y el desarrollo en términos del programa de exploración lunar tripulada de China.

China tiene como objetivo aterrizar a sus astronautas en la Luna antes de 2030, con el propósito de realizar una exploración científica.

Xinhua/ El Ciudadano