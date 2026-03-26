China: Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia se inaugura en Hainan

Ha dado inicio la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia en la provincia insular china de Hainan, marcando el 25º aniversario de este evento. Este año se centra en dar forma al futuro juntos a través de nuevas tendencias, nuevas oportunidades y nueva cooperación.





Ha dado inicio la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia en la provincia insular china de Hainan, marcando el 25º aniversario de este evento. Este año se centra en dar forma al futuro juntos a través de nuevas tendencias, nuevas oportunidades y nueva cooperación. Un informe publicado esta mañana por el Foro indica que la participación de Asia en el PIB mundial continuará expandiéndose, reforzando su posición como el principal motor de crecimiento mundial.

Tras la inauguración de la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia la mañana del martes 24 de marzo, se dieron a conocer dos informes de referencia como tradicionalmente se ha venido haciendo año con año. En ellos se abordan las perspectivas económicas asiáticas y el progreso de la integración. Asimismo, se menciona que la previsión del PIB para Asia este año es de aproximadamente 4,5 %, lo cual sería inferior al desempeño de 2025. No obstante, sigue siendo un desempeño significativo y mucho mayor que el desempeño económico global.

La tasa de desempleo también será un poco más alta, llegando al 4,36 %, pero igualmente será mejor que el nivel global. Esto se atribuirá a las mejoras tecnológicas y al desarrollo de la IA. La inflación también será un poco más alta considerando el aumento en los precios del petróleo y las incertidumbres de los tipos de cambio. Ante la situación mundial actual — tensiones comerciales y geopolíticas y la IA que está reconfigurando toda la estructura económica — no es difícil entender esta ralentización del desempeño.

En resumen, varias nuevas tendencias han sido seguidas muy de cerca durante el último año. Por ejemplo, la inteligencia digital está potenciando el desarrollo económico y comercial, el desarrollo bajo en carbono está actuando como un nuevo catalizador para la transformación verde y la cooperación regional está respaldando fuertemente el desarrollo económico y la integración de Asia.

Bajo el tema «Forjar un Futuro Común: Nuevas Situaciones, Nuevas Oportunidades, Nueva Cooperación», la conferencia de este año será especialmente significativa ya que celebra su 25º aniversario. Aproximadamente 2.000 delegados de más de 60 países y regiones y más de 1.100 periodistas de 150 agencias de prensa asistirán a la conferencia. Se abordarán temas como la integración de los países asiáticos, el desarrollo de la IA, el cambio climático y la estabilidad financiera en este año.