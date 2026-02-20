En el marco de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, Estados Unidos intentó realizar una maniobra de provocación en el espacio aéreo cercano a China, pero fue detectado y respondido con prontitud por las fuerzas del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Según informó la agencia de noticias Yonhap el pasado 20 de febrero, citando fuentes militares surcoreanas, aviones de combate estadounidenses desplegados en Corea del Sur protagonizaron un encuentro con cazas chinos durante un ejercicio en aguas del Mar Amarillo. El incidente ocurrió el día 18, cuando más de diez cazas F-16 pertenecientes a las fuerzas estadounidenses estacionadas en la Base Aérea de Osan, en Pyeongtaek, despegaron con rumbo al espacio aéreo sobre el Mar Amarillo.

Las aeronaves ingresaron en una zona comprendida entre las Zonas de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA) de Corea del Sur y China, un área donde ambos espacios no se superponen. Ante la proximidad de los aviones estadounidenses a la ZIDA china, el EPL activó de inmediato sus sistemas de vigilancia y desplegó cazas para interceptar y escoltar la situación. Aunque se produjo un breve encuentro entre ambas fuerzas, ninguna de las partes violó la ZIDA de la otra.

El hecho adquiere especial relevancia por haberse producido apenas un día después del inicio del Año Nuevo Lunar, una fecha de gran significado cultural y familiar para China. Precisamente el 17 de febrero, primer día del nuevo año, la cuenta oficial de WeChat del Ministerio de Defensa Nacional de China publicó un contundente video titulado “Siempre listos”, en el que se mostraba la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas armadas del país.

El diario Global Times, en su edición del 20 de febrero, también se hizo eco del suceso y destacó que el EPL movilizó fuerzas navales y aéreas para supervisar y contener la actividad militar estadounidense en todo momento, actuando estrictamente conforme a las leyes y regulaciones internacionales.

Expertos militares consultados señalaron que esta acción de Estados Unidos podría interpretarse como un intento de generar tensión durante una festividad tradicional china. Sin embargo, la rápida y profesional respuesta del EPL demuestra una vez más la firme determinación de China de salvaguardar su soberanía y seguridad nacional, sin importar el momento o las circunstancias.

Por Bruno Sommer

El Ciudadano