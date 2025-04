China responde a EE.UU. y exige igualdad y respeto mutuo en el marco del diálogo comercial

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, dejó claro que actualmente no existen negociaciones económicas ni comerciales en curso con Estados Unidos, y criticó duramente la postura de Washington en la prolongada guerra arancelaria entre ambas potencias.

He desmintió los recientes rumores sobre un supuesto progreso en las conversaciones bilaterales, calificándolos de “infundados” y sin base en hechos. El funcionario reiteró que China mantiene una posición constante de apertura al diálogo, pero subrayó que este debe desarrollarse sobre principios de igualdad y respeto mutuo.

“China no provoca problemas, pero no teme los problemas. La presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de tratar con China”, declaró He, acusando a Estados Unidos de haber iniciado unilateralmente la guerra comercial. En este sentido, instó a Washington a corregir lo que calificó como “prácticas erróneas” y a demostrar sinceridad en el retorno al diálogo.

Al ser consultado sobre las declaraciones del presidente Donald Trump —quien afirmó que las tarifas contra productos chinos podrían bajar “sustancialmente”— y del secretario del Tesoro, Scott Bessent —quien habló de una posible desescalada—, He respondió con un proverbio chino: “El que ató la campana debe desatarla”, sugiriendo que corresponde a EE.UU. tomar la iniciativa para resolver el conflicto.

Actualmente, los aranceles estadounidenses sobre bienes chinos alcanzan un 145 %. Aunque Trump ha anunciado una reducción temporal para ciertos países, China no ha sido incluida en esta pausa arancelaria. Pekín advierte que este tipo de medidas unilaterales no solo son ineficaces para resolver problemas internos estadounidenses, sino que también perjudican al orden económico global, afectando a empresas y consumidores por igual.

El gobierno chino exige la eliminación total de las tarifas unilaterales como condición para reanudar el diálogo, apelando a las “voces racionales” tanto internacionales como nacionales dentro de EE.UU.

Foto: X

