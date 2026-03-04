El Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), el máximo órgano asesor político del país, celebrará su sesión anual del 4 al 11 de marzo en Beijing.

La cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la CCPPCh comenzará a las 15:00 horas del miércoles y concluirá en la mañana del 11 de marzo, precisó el portavoz Liu Jieyi en una conferencia de prensa.

Durante la sesión, los asesores políticos nacionales escucharán y deliberarán sobre un informe sobre la labor del Comité Permanente del Comité Nacional de la CCPPCh y un informe sobre la tramitación de las propuestas de los asesores políticos, detalló el vocero.

Los asesores asistirán a la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, cuya apertura está prevista para el jueves, escucharán y debatirán documentos, entre ellos un informe del trabajo del Gobierno, y debatirán sobre un borrador del XV Plan Quinquenal de desarrollo económico y social, dijo Liu.

También se espera que los asesores deliberen y aprueben una resolución política de la sesión anual, una resolución sobre el informe de trabajo del Comité Permanente del Comité Nacional de la CCPPCh, una resolución sobre el informe relativo al tratamiento de las propuestas desde la sesión anterior y un informe sobre la revisión de las nuevas propuestas presentadas durante la sesión de este año, precisó el portavoz.

Liu detalló que la sesión del Comité Nacional de la CCPPCh de 2026 incluye reuniones de apertura y clausura, reuniones grupales y consultas específicas por sectores. Los representantes diplomáticos en China serán invitados a observar las reuniones de apertura y clausura.

¿Qué es el Comité Nacional de la CCPPCh?

Es el órgano máximo de la CCPPCh cuando no está en sesión plenaria y su máximo órgano de dirección a nivel nacional . Para entenderlo mejor, primero hay que saber qué es la CCPPCh en sí:

Naturaleza: No es un órgano estatal ni una organización civil común. Es una organización ampliamente representativa del frente único patriótico del pueblo chino . Actúa como un mecanismo clave para la cooperación multipartidista y la consulta política bajo el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) .

No es un órgano estatal ni una organización civil común. Es una organización . Actúa como un mecanismo clave para la cooperación multipartidista y la consulta política bajo el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) . Objetivo: Su función principal es permitir que representantes de todos los sectores de la sociedad participen en la consulta política , la supervisión democrática y la discusión y administración de los asuntos de estado .

Su función principal es permitir que representantes de todos los sectores de la sociedad participen en la , la y la . Las «Dos Sesiones»: Cada año, el Comité Nacional de la CCPPCh celebra una sesión plenaria que coincide con la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN). Este evento conjunto es conocido como las «Dos Sesiones» y es un momento central en la vida política china .

Estructura del Comité Nacional

La estructura está diseñada para gestionar el trabajo durante su mandato de cinco años .

Periodo de Mandato: Cada Comité Nacional se elige por un periodo de cinco años .

Cada Comité Nacional se elige por un periodo de . Composición: Está formado por representantes de una amplia gama de sectores, conocidos como «grupos participantes». En total, hay 34 grupos participantes que incluyen: El Partido Comunista de China (PCCh) y los otros ocho partidos democráticos . Personas sin afiliación partidista . Organizaciones populares . Minorías étnicas . Compatriotas de las regiones administrativas especiales de Hong Kong, Macao y Taiwán . Chinos de ultramar retornados . Figuras destacadas de todos los sectores de la sociedad e invitados especiales .

Está formado por representantes de una amplia gama de sectores, conocidos como «grupos participantes». En total, hay que incluyen: Dato Clave: En el actual 14º Comité Nacional (que inició en 2023), el 60.8% de sus 2,172 miembros no son miembros del PCCh, lo que refleja su carácter representativo e inclusivo .

Órganos Internos:

Sesión Plenaria: Es la máxima instancia. Se reúne una vez al año y tiene, entre otras, la función de elegir al Comité Permanente y debatir los grandes asuntos nacionales . Comité Permanente: Es el órgano que dirige el trabajo cuando la Sesión Plenaria no está reunida (es decir, la mayor parte del año). Está compuesto por el presidente, los vicepresidentes, el secretario general y otros miembros del Comité Permanente . Reunión del Consejo de Presidentes: Formada por el presidente, los vicepresidentes y el secretario general. Se encarga de atender los asuntos importantes del día a día del Comité Permanente . Oficina General: Opera bajo el liderazgo del secretario general y gestiona el trabajo diario . Comisiones Especiales: Son órganos de trabajo establecidos según las necesidades para tratar temas específicos (economía, cultura, asuntos legales, etc.) y juegan un papel fundamental en el trabajo del Comité Nacional .

Rol y Funcionamiento: ¿Qué hace?

El Comité Nacional de la CCPPCh desempeña tres funciones principales :

Consulta Política: Antes de que el estado adopte medidas importantes o tome decisiones sobre asuntos de gran envergadura, se consulta con la CCPPCh . Esto ocurre tanto en la sesión anual como en reuniones regulares entre líderes del PCCh y representantes de otros partidos . Sus opiniones son escuchadas para que las decisiones finales consideren una amplia gama de perspectivas . Supervisión Democrática: La supervisión se ejerce principalmente mediante la presentación de propuestas (ti-an). ¿Cómo funciona? Los miembros de la CCPPCh pueden presentar propuestas sobre cualquier tema social o político en cualquier momento .

Los miembros de la CCPPCh pueden presentar propuestas sobre cualquier tema social o político en cualquier momento . ¿Qué poder tienen? A diferencia de las mociones de la APN, las propuestas de la CCPPCh no son legalmente vinculantes . Sin embargo, son tomadas muy en serio. Las instituciones estatales a las que se dirigen están obligadas por ley a responder en un plazo determinado . De esta forma, ejercen una supervisión efectiva sobre el trabajo de los órganos estatales . Participación en la Discusión y Administración de los Asuntos de Estado: Los miembros participan activamente en el estudio y debate de los grandes temas nacionales. Por ejemplo, el Comité Permanente puede deliberar y aprobar recomendaciones importantes para ser presentadas a la APN o al Consejo de Estado . También organizan visitas de inspección a diversas localidades para estudiar cómo se implementan las políticas y recoger opiniones de la población, pudiendo señalar públicamente deficiencias y sugerir mejoras .

En resumen, el Comité Nacional de la CCPPCh actúa como un puente entre el gobierno y la sociedad, canalizando opiniones, asesorando en la formulación de políticas y supervisando su implementación, todo dentro del marco del sistema de cooperación multipartidista liderado por el PCCh .

El Ciudadano/Xinhua