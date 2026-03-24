El Ciudadano y CCTV+ formalizan alianza estratégica y se integran a la Asociación de Medios del Sur Global

En un hito para el periodismo independiente y la cooperación Sur-Sur, el medio digital latinoamericano El Ciudadano y la plataforma global de contenidos CCTV+ (CCTV News Content Co. Ltd.) han oficializado un acuerdo de colaboración que incluye intercambio de contenidos, promoción del diálogo intercultural mediante la comunicación. Además, El Ciudadano se ha sumado como miembro activo de la Asociación de Medios del Sur Global, fortaleciendo la red de comunicación entre países emergentes.

La ceremonia de firma se realizó Beijing, con la firma de la directora de CCTV+, Li Xia y el Director de asuntos internacionales de El Ciudadano Denis Rogatyuk, lo que consolida una alianza que busca tender puentes entre América Latina y Asia a través del periodismo, la cultura y el conocimiento.

Li Xia, CEO de CCTV+, expresó su disposición a aprovechar esta cooperación como una oportunidad para profundizar la colaboración práctica con el diario chileno El Ciudadano en áreas como el intercambio de contenidos y la producción y difusión conjuntas. Apoyándose en el Mecanismo de Socios Mediáticos del Sur Global, se propone expandir continuamente las dimensiones de la cooperación, contar conjuntamente la historia de la cooperación de beneficio mutuo y ganancia compartida entre China y Chile, y seguir fortaleciendo el intercambio de contenidos, contribuyendo así con la fuerza de los medios de comunicación a la construcción de un panorama de comunicación internacional más justo y diverso.

Intercambio de contenidos y cooperación integral

Según el texto del acuerdo, la alianza contempla el intercambio recíproco de contenidos periodísticos, audiovisuales y multimedia.

“No se trata solo de compartir información, sino de construir un diálogo horizontal entre culturas”, señaló Bruno Sommer, fundador de El Ciudadano. El convenio también establece líneas de cooperación para promover el entendimiento mutuo entre los pueblos de China y América Latina, con especial énfasis en la difusión de iniciativas de desarrollo sostenible e innovación científica.

El Ciudadano se integra a la Asociación de Medios del Sur Global

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la incorporación de El Ciudadano como miembro activo de la Asociación de Medios del Sur Global, una red que reúne a medios de comunicación de Asia, África, América Latina y otras regiones del mundo en desarrollo.

La Asociación tiene como objetivos “ofrecer una comunicación más estrecha, fortalecer la cooperación entre los miembros y fomentar una mayor prosperidad regional de todos los países y regiones del Sur Global”, según consta en los documentos del acuerdo.

Con esta adhesión, El Ciudadano pasa a formar parte de un ecosistema de medios que trabajan para visibilizar realidades muchas veces marginadas por los grandes conglomerados de comunicación del Norte Global, apostando por una agenda basada en la solidaridad, la cooperación Sur-Sur y el respeto a la soberanía informativa.

Declaraciones y proyecciones

Desde la sede central de El Ciudadano, sus directivos destacaron el valor histórico del acuerdo:

“Este paso no solo fortalece nuestra capacidad de llegar con contenidos de calidad a nuevas audiencias, sino que también nos permite aportar la mirada latinoamericana a un diálogo global más justo y plural. Ser parte de la Asociación de Medios del Sur Global es un reconocimiento a una línea editorial que siempre ha creído en la integración regional y la cooperación entre los pueblos.”

Por su parte, representantes de CCTV+ subrayaron la importancia de la alianza con un medio con amplia trayectoria en el periodismo independiente latinoamericano.

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Con la firma de este convenio y su ingreso a la Asociación de Medios del Sur Global, El Ciudadano consolida su rol como puente entre América Latina y el mundo, apostando por un periodismo que entiende la cooperación internacional como herramienta para el desarrollo y la integración.

Sobre El Ciudadano:

Medio digital independiente con más de dos décadas de trayectoria, presente en Chile, México, con una línea editorial comprometida con los derechos humanos, la justicia social y la integración latinoamericana.

Sobre CCTV+:

Plataforma global de distribución de contenidos de China Global Television Network (CGTN), con sede en Beijing, dedicada a la difusión de material noticioso, documentales y producciones audiovisuales para medios de todo el mundo.