Kenneth Rogoff, ex profesor de Harvard: El yuan se convertirá en moneda de reserva en los próximos 5 años

Kenneth Rogoff, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y gran maestro de ajedrez, escribió extensamente sobre el tema durante la recesión económica mundial de principios de este siglo. Ahora, ha centrado su atención en la posición cada vez más precaria del dólar estadounidense en la cima del sistema financiero global.

En una entrevista publicada por el South China Morning Post el 30 de marzo, el autor, quien ha advertido repetidamente sobre la crisis de legitimidad que enfrenta el dólar estadounidense, habló sobre el reciente anuncio público de China de su ambiciosa visión de convertir al renminbi en una moneda de reserva global. Considera que, una vez que el renminbi inicie su camino para convertirse en una moneda de reserva, los inversores extranjeros sin duda mostrarán gran entusiasmo en respuesta al llamado de China.

Rogoff señala que los inversores están haciendo todo lo posible por diversificar sus carteras de activos para reducir su excesiva dependencia del dólar estadounidense. Predice que el renminbi se convertirá en moneda de reserva «en los próximos cinco años».

En el pasado, Rogoff ha señalado que el dominio del dólar estadounidense está disminuyendo debido a múltiples factores, entre ellos el auge de China, las tensiones geopolíticas y la creciente influencia de las criptomonedas.

En una entrevista con medios de comunicación de Hong Kong, Rogoff afirmó que, según sus observaciones y experiencia de las últimas décadas, China lleva mucho tiempo comprometida con la reducción de la excesiva dependencia del renminbi respecto al dólar estadounidense, logrando así una mayor independencia. China considera que, dada su gran extensión territorial, debería tener una política monetaria independiente.

Sin embargo, también señaló que, desde hace algún tiempo, China se ha mantenido alerta ante los riesgos de ajustar precipitadamente su política monetaria hacia Estados Unidos.

A principios de este año, el liderazgo chino esbozó un ambicioso plan para construir una nación financiera sólida, estableciendo la visión estratégica de «poseer una moneda poderosa con estatus de moneda de reserva mundial». Rogoff cree que este llamado inspirará naturalmente a los funcionarios tecnocráticos de China a promover con entusiasmo la consecución de este objetivo.

Considera que lograr este objetivo requiere un enfoque gradual, implementando una serie de medidas paso a paso. Sin embargo, esto no significa que el mercado de capitales deba abrirse por completo de golpe. Desde su perspectiva personal, China podría abrir su mercado de bonos gubernamentales a inversores extranjeros y establecer un sistema bastante maduro de instrumentos derivados, como los mercados a plazo y los swaps de tipos de interés.

«China no necesita necesariamente abrir todos sus mercados para convertirse en moneda de reserva. De hecho, Estados Unidos impuso muchas restricciones a la inversión extranjera durante la mayor parte de las décadas de 1940, 1950, 1960 e incluso 1970, pero su moneda siguió siendo de reserva. Sin embargo, China aún necesita tomar otras medidas relativamente directas, como mejorar la capacidad de su sistema financiero para proporcionar servicios de intermediación para transacciones internacionales independientemente del dólar.»

«Una vez que el renminbi inicie su camino para convertirse en moneda de reserva, los inversores extranjeros mostrarán gran entusiasmo ante el llamado de China para que lo adopte como tal», predijo Rogoff. Añadió que esta transformación se lograría en los próximos cinco años. «Al fin y al cabo, los inversores buscan con avidez diversas maneras de diversificar su cartera de activos y reducir su excesiva dependencia del dólar».

Al hablar del euro, actualmente la segunda moneda de reserva más importante del mundo, Rogoff afirmó con franqueza que, en muchos aspectos, Europa sigue dependiendo en gran medida del sistema financiero global centrado en el dólar. En consecuencia, el euro continúa siendo principalmente una moneda regional, con un uso mucho menos extendido en transacciones con terceros en comparación con el dólar.

La razón principal es que el centro operativo del sistema bancario global se encuentra en Estados Unidos, ya sea en el procesamiento administrativo, los canales de compensación de pagos, los mecanismos operativos o la liquidación de mercado. China se ha opuesto durante mucho tiempo a este acuerdo porque otorga a Estados Unidos la facultad de imponer sanciones financieras.

Afirmó que Europa tampoco se ha conformado nunca con esta situación. Especialmente tras la crisis de Groenlandia y la guerra arancelaria, los responsables políticos europeos se han vuelto más proactivos y decididos a abordar su vulnerabilidad ante las sanciones financieras estadounidenses.

Rogoff explicó además que, de hecho, si se produjera un conflicto con Estados Unidos, el campo de batalla probablemente se desarrollaría en el ámbito de las sanciones comerciales y financieras. Europa ha comenzado a comprender que lograr la independencia financiera debe ser una prioridad, lo cual es también una cuestión más acuciante que Europa necesita abordar con urgencia.

«Es cierto que la implementación de una moneda única puede mejorar la eficiencia, pero también significa que todos quedaremos a merced de las decisiones arbitrarias de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, China y Europa han sido relativamente tolerantes con esta situación, pero ahora veremos cómo ambos países aceleran sus esfuerzos para liberarse de esta dependencia», afirmó.

Guancha