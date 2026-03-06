Los principales objetivos de China 2026-2030

El informe señala que China espera mantener el crecimiento de su producto interior bruto dentro de un rango apropiado a tenor de las condiciones actuales, durante los próximos 5 años. Esto sentará las bases de la consecución de la meta de doblar el PIB per cápita para 2035 al nivel de un país moderadamente desarrollado.

El informe destaca la innovación como el mayor motor de crecimiento, proyectando un crecimiento medio anual de, al menos, un 7 % en el gasto a nivel nacional de investigación y desarrollo.

China también planea avanzar en su desarrollo verde y digital. Tiene como objetivo una reducción de un 17 % las emisiones de carbono por unidad de PIB para 2030, mientras expande las industria cuyo núcleo es la economía digital al 12,5 % del PIB.

El informe también subraya las mejoras en el bienestar de la población y la expectativa de que la esperanza de vida alcance los 80 años. Para apoyar estas medidas, China propone 109 proyectos de gran alcance a lo largo de 6 áreas clave, que van desde dirigir el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas de calidad a asegurar y mejorar el bienestar público.

CGTN Español