Revista Tarpán publica dossier sobre la República Popular China

Revista Tarpán publicó el 26 de marzo su primer dossier divulgativo, titulado «República Popular China: Política, Economía y Sociedad», como parte de su misión de promover el conocimiento sobre el mundo euroasiático en Latinoamérica.

La compilación reúne contribuciones de autores de Chile, Argentina, España y Moldavia, provenientes de distintas disciplinas.

La obra, compuesta por seis artículos, se estructura en torno a tres grandes ejes.

El primero es el desarrollo económico chino, que ocupa la mayor parte del Dossier: desde el paradigma de la «Reforma y Apertura» y el rol del Estado en las zonas económicas especiales de primera generación, hasta la transformación estructural de las regiones del interior occidental, con los casos de Chongqing y Sichuan entre 1978 y 2015.

El segundo eje aborda dos debates geopolíticos de larga data: la evolución histórica de Hong Kong desde su anexión por el Reino Unido en las Guerras del Opio hasta su recuperación por China en 1997 y sus retos en la actualidad, y el Islam en China, sus antecedentes históricos y sus desafíos actuales.

Cierra la publicación un artículo sobre la presencia española en Shanghái, que recorre las relaciones políticas, económicas y culturales entre la comunidad ibérica y la ciudad desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Fundada a finales de 2022, Revista Tarpán es una plataforma de análisis multidisciplinario del mundo euroasiático en español.

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El Ciudadano