Xi Jinping insta a China y países de Asia Central a promover cooperación de alta calidad de Franja y Ruta

El presidente de China, Xi Jinping, pidió hoy a China y los países de Asia Central promover la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta y seguir adelante hacia el objetivo de construir una comunidad China-Asia Central de futuro compartido bajo la guía del Espíritu de China-Asia Central.

Xi hizo estas declaraciones en su discurso inaugural en la II Cumbre China-Asia Central organizada por el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev. El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov; el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon; el presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov; y el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, también asistieron a la cumbre.

Xi destacó que durante su reunión en Xi’an hace dos años, todos perfilaron conjuntamente la Visión de Xi’an para la cooperación China-Asia Central. Dos años después, China y los países de Asia Central han seguido profundizando y consolidando la cooperación de la Franja y la Ruta, dijo, y recordó la cooperación avanzada en varios ámbitos.

El marco esencial del mecanismo China-Asia Central ya está establecido en gran medida, y el consenso alcanzado en la primera cumbre ha sido implementando de forma generalizada, dijo Xi, quien añadió que la vía de cooperación entre los países se está ensanchando de forma constante y su amistad está floreciendo con mucho más brillo.

Xi enfatizó que la cooperación entre China y los países de Asia Central está arraigada en más de 2.000 años de intercambios amistosos, ha sido consolidada por la solidaridad y la confianza mutua cultivadas a través de más de tres décadas de lazos diplomáticos, y es impulsada hacia delante mediante la apertura y la cooperación de ganancia compartida de la nueva era.

Xi dijo que a partir de los esfuerzos colectivos realizados durante años, los seis países han forjado un Espíritu de China-Asia Central de «respeto mutuo, confianza mutua, beneficio mutuo y asistencia mutua para la búsqueda conjunta de la modernización a través del desarrollo de alta calidad».

El espíritu conlleva cuatro aspectos de práctica. Primero, Xi dijo que China y los países de Asia Central practican el respeto mutuo y el trato equitativo y que todos los países, ya sean grandes o pequeños, son iguales, y añadió que los seis países manejan los problemas mediante consultas y toman decisiones por consenso.

Segundo, Xi dijo que China y los países de Asia Central buscan profundizar la confianza mutua y ampliar el apoyo mutuo, apoyarse firmemente en la salvaguarda de la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la dignidad nacional, y no hacer nada que dañe los intereses fundamentales de ninguna de las partes.

Tercero, Xi dijo que China y los países de Asia Central persiguen el beneficio mutuo y la cooperación de ganancia compartida y se esfuerzan por el desarrollo común, consideran el uno al otro como socios prioritarios, y comparten oportunidades de desarrollo juntos, y añadió que se acomodan a los respectivos intereses y trabajan por construir una relación simbiótica y de ganancia compartida.

Cuarto, Xi indicó que China y los países de Asia Central se ayudan en momentos de necesidad y permanecen juntos en las buenas y las malas, se apoyan al elegir las vías de desarrollo adecuadas a sus respectivas condiciones nacionales y al tomar las cuestiones internas en sus propias manos, y añadió que los países trabajan juntos para abordar varios riesgos y desafíos, y defienden la seguridad y la estabilidad regionales.

Este Espíritu de China-Asia Central es una importante guía para sus esfuerzos encaminados a transmitir la amistad y la cooperación de generación en generación, y los seis países siempre deben defenderlo y dejar que brille por siempre, destacó Xi.

Actualmente, están ocurriendo cambios sin precedentes a un ritmo más acelerado en todo el planeta, lo que empuja al mundo a un nuevo periodo de mayor turbulencia y volatilidad, señaló Xi, quien destacó que una fuerte creencia en la equidad y la justicia, y un compromiso inquebrantable con el beneficio mutuo y la cooperación de ganancia compartida son la única manera de mantener la paz mundial y lograr el desarrollo común.

No hay ganadores en guerras arancelarias o comerciales, y el unilateralismo, el proteccionismo y el hegemonismo sin duda serán contraproducentes y dañarán a otros, destacó.

Xi sostuvo que la historia debe avanzar hacia delante, no retroceder, y que el mundo debe mantenerse unido, no dividido, y dijo que la humanidad no debe regresar a la ley de la selva, sino que más bien debe construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Xi pidió a los seis países actuar conforme al Espíritu de China-Asia Central y ampliar la cooperación con renovado vigor y más medidas prácticas.

Para lograr esto, Xi planteó cinco puntos.

Primero, China y los países de Asia Central deben permanecer comprometidos con el objetivo fundamental de la unidad, y siempre confiar y apoyarse el uno al otro, indicó.

China considera de forma constante a Asia Central como una prioridad en su diplomacia de vecindad, destacó Xi, quien añadió que con una firme convicción en un vecindario amigable, seguro y próspero, así como con una fuerte dedicación a la amistad, la sinceridad, el beneficio mutuo y la inclusión, China interactúa con los países de Asia Central con base en la igualdad y la sinceridad, y los seis países siempre desean el bien a sus vecinos.

Los seis países firmarán un tratado sobre buena vecindad y cooperación amistosa permanentes para consagrar el principio de amistad eterna en forma de ley, dijo, y considera este un nuevo hito en la historia de las relaciones de los seis países y una iniciativa pionera en el compromiso diplomático de China con sus vecinos, lo que constituye un hito para la actualidad y una base para el mañana.

Segundo, China y los países de Asia Central deben optimizar el marco de cooperación para que esté más orientado a los resultados, sea más eficiente y esté integrado de forma más profunda, dijo Xi.

Además de recordar que los seis países acordaron designar 2025 y 2026 como los Años de Desarrollo de Alta Calidad de la Cooperación China-Asia Central, Xi dijo que todas las partes deben concentrarse en la cooperación en un comercio fluido, inversión industrial, conectividad, minería verde, modernización agrícola e intercambios de personal, implementar más proyectos y fomentar nuevas fuerzas productivas de calidad.

Xi dijo que China decidió establecer tres centros de cooperación en reducción de la pobreza, intercambios educativos y prevención y control de la desertificación, así como una plataforma de cooperación sobre comercio fluido en el marco de cooperación China-Asia Central.

China apoya a los países de Asia Central en los proyectos vinculados con la vida del pueblo y de desarrollo, dijo Xi, quien añadió que China proporcionará 3.000 oportunidades de capacitación para los países de Asia Central en los próximos dos años.

Tercero, China y los países de Asia Central deben desarrollar un marco de seguridad para la paz, la tranquilidad y la solidaridad, reforzar la gobernanza de seguridad regional, profundizar la cooperación en aplicación de la ley y seguridad, prevenir y frustrar conjuntamente ideologías extremistas, y combatir decididamente el terrorismo, el separatismo y el extremismo, para así mantener la paz y la estabilidad en la región, dijo Xi.

China hará todo lo posible para ayudar a los países de Asia Central a combatir el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional y salvaguardar la seguridad cibernética y la bioseguridad, dijo.

Cuarto, China y los países de Asia Central deben consolidar los lazos de la visión compartida, el entendimiento mutuo y el afecto mutuo entre los pueblos, destacó, y dijo que China ampliará la cooperación entre asambleas legislativas, partidos políticos, mujeres, jóvenes, medios de comunicación y grupos de expertos con los países de Asia Central, mantendrá intercambios a fondo sobre la experiencia en gobernanza, y está lista para establecer más centros culturales, sucursales de universidades y talleres Luban en Asia Central para formar más talento de alto calibre en los países de Asia Central.

China apoya profundizar la cooperación subnacional con Asia Central, dijo Xi, quien añadió que China y los países de Asia Central deben cultivar conexiones de corazón a corazón a nivel central y subnacional, entre actores oficiales y no gubernamentales, y desde zonas adyacentes hasta zonas más amplias.

Quinto, China y los países de Asia Central deben defender un orden internacional justo y equitativo y una estructura mundial equitativa y ordenada, deben estar listos para trabajar con todas las partes para defender la equidad y la justicia internacionales, oponerse al hegemonismo y a la política de poder, y promover un mundo multipolar equitativo y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, dijo Xi.

Este año se conmemora el 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y en la Guerra Mundial Antifascista, y el 80° aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, dijo Xi, quien recordó que en los momentos extenuantes de la guerra, los pueblos chino y de Asia Central se apoyaron durante la adversidad e hicieron importantes contribuciones a la causa de la justicia de la humanidad.

Xi también destacó la necesidad de promover la perspectiva histórica correcta, defender los frutos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, defender el sistema internacional con la ONU en su núcleo, y brindar más estabilidad y certidumbre para la paz y el desarrollo mundiales.

Xi señaló que China construirá un gran país socialista moderno en todos los aspectos e impulsará la gran revitalización de la nación china en todos los frentes a través de la modernización china.

Independientemente de cómo cambie la situación internacional, China se mantendrá inquebrantable en la apertura al resto del mundo, dijo Xi, quien destacó que China está lista para llevar a cabo una cooperación de mayor calidad y para profundizar la integración de intereses con los países de Asia Central, para así lograr el desarrollo común y esforzarse por nuevos avances en la cooperación China-Asia Central.

Tokayev y los líderes de los otros cuatro países de Asia Central afirmaron de manera unánime que el mecanismo China-Asia Central se ha convertido en una importante plataforma para promover el diálogo y la cooperación, así como para impulsar el desarrollo económico y social de los países de Asia Central.

En un mundo lleno de incertidumbres, la importancia estratégica del mecanismo se ha vuelto cada vez más prominente, y la prosperidad y fuerza crecientes de China están beneficiando a los países vecinos, afirmaron, y agregaron que China es un socio estratégico y un verdadero amigo con el que los países de Asia Central siempre pueden contar.

Los países de Asia Central valoran altamente el modelo de cooperación con China basado en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo, y espera profundizar la cooperación integral con China y ampliar el comercio y la inversión, señalaron los cinco líderes.

También expresaron la esperanza de proseguir conjuntamente la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta, promover la cooperación en áreas como industria, agricultura, ciencia y tecnología, infraestructura, nuevas energías y conectividad, fortalecer la colaboración en seguridad regional, y mejorar los intercambios culturales y entre pueblos en ámbitos como cultura, educación y turismo.

Los líderes de los cinco países de Asia Central expresaron la intención de convertir el mecanismo China-Asia Central en un modelo de cooperación regional, compartir el desarrollo y la prosperidad, promover conjuntamente la paz y la estabilidad y construir una más cercana comunidad de futuro compartido.

Las cinco partes aprecian enormemente el papel constructivo de China en los asuntos internacionales y regionales, y apoyan activamente el concepto de construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad, así como las tres importantes iniciativas globales propuestas por el presidente Xi.

Además, expresaron su disposición para coordinar y cooperar estrechamente con China para salvaguardar firmemente el libre comercio y el sistema multilateral de comercio, así como para defender juntos la equidad y la justicia internacionales.

Durante la cumbre, Xi y los jefes de Estado de las naciones de Asia Central firmaron la Declaración de Astaná de la II Cumbre China-Asia Central, y un tratado sobre buena vecindad y cooperación amistosa permanentes.

En la reunión también se anunció la firma de 12 acuerdos de cooperación en materia de construcción conjunta de la Franja y la Ruta, facilitación de intercambios de personal, minería verde, comercio, conectividad, industria y aduanas.

En la cumbre, China firmó múltiples acuerdos de ciudades hermanas con los cinco países de Asia Central. Los pares de ciudades hermanas entre las dos partes superan ya los 100.

Xi y otros líderes también fueron testigos de la inauguración de tres centros de cooperación y una plataforma comercial China-Asia Central: el centro de cooperación para la reducción de la pobreza China-Asia Central, el centro de cooperación para el intercambio educativo China-Asia Central, el centro de cooperación para prevención y control de la desertificación China-Asia Central y la plataforma de cooperación para el comercio fluido China-Asia Central.

Las partes también acordaron que China será la sede de la III Cumbre China Asia-Central en 2027.