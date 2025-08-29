Xi Jinping liderará gran desfile militar en Tian’anmen por los 80 años de la victoria contra el fascismo

El presidente chino, Xi Jinping, encabezará la próxima semana un gran desfile militar en la Plaza de Tian’anmen para conmemorar el 80° aniversario de la victoria de China contra la agresión japonesa y de la victoria global contra el fascismo.

China reunirá a líderes mundiales en Pekín

Según informó el viceministro de Relaciones Exteriores, Hong Lei, al evento asistirán líderes de 26 países. Entre ellos destacan el presidente ruso Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quienes encabezan la lista de invitados oficiales.

Asimismo, mandatarios de Camboya, Vietnam, Laos, Indonesia, Malasia, Mongolia, Pakistán, Bielorrusia, Serbia, Irán y Cuba confirmaron su participación en las conmemoraciones del 3 de septiembre, Día de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

La presencia de Putin, señaló Hong, demuestra el alto nivel de la alianza estratégica entre China y Rusia, reafirmando su compromiso conjunto en la defensa de los logros de la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a Kim Jong Un, el diplomático recordó que China y la RPDC son vecinos amigos tradicionales, unidos históricamente en la resistencia antifascista.

La Guerra de Resistencia del Pueblo Chino: memoria y legado

La Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1931-1945) fue el conflicto más largo dentro de la Segunda Guerra Mundial en Asia. En 14 años de lucha, 35 millones de chinos murieron o resultaron heridos, hasta la rendición oficial de Japón el 2 de septiembre de 1945.

Desde 2014, China reconoce el 3 de septiembre como Día de la Victoria, y un año después celebró su primer desfile a gran escala en Tian’anmen.

Según Hong, la victoria china inspiró a naciones colonizadas a luchar por su independencia, y hoy sigue siendo símbolo de la voluntad de construir un mundo multipolar, igualitario y pacífico.

Invitados internacionales y mensaje a Japón

China también ha invitado a amigos extranjeros y familiares de quienes contribuyeron a la victoria del país, entre ellos representantes de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá.

Respecto a las críticas de Japón hacia estas conmemoraciones, Hong instó a ese país a enfrentar con honestidad su pasado militarista, asumir su responsabilidad histórica y rechazar toda forma de negacionismo.

“Algunas fuerzas en Japón buscan negar la agresión y distorsionar la historia”, advirtió. “Estos actos desafían el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y la conciencia de todos los que aman la paz”.

El subdirector de la oficina organizadora, Wu Zeke, confirmó que los ensayos generales ya se completaron con éxito y que el ejército chino mostrará los últimos avances en modernización y capacidad de combate.

“Las tropas mantienen un excelente espíritu y el equipamiento militar está en óptimas condiciones”, afirmó.