Xi Jinping saluda a José Antonio Kast como presidente electo de Chile

El presidente Xi recordó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y que ambos países se han adherido siempre al respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco y la cooperación ganar-ganar.

Los dos países se comprenden y apoyan mutuamente en cuestiones relacionadas con sus respectivos intereses centrales y principales preocupaciones, mientras que la cooperación práctica en varios ámbitos ha dado fructíferos resultados y traído beneficios tangibles a ambos pueblos, prosiguió Xi.

Al señalar que los lazos China-Chile han estado a la vanguardia de las relaciones de China con los países latinoamericanos desde hace largo tiempo, Xi apuntó que avanzar de manera continua el desarrollo de las relaciones bilaterales goza de un amplio consenso compartido por varios sectores en ambos países.

El presidente Xi declaró que otorga gran importancia al crecimiento de las relaciones China-Chile y está dispuesto a trabajar con el presidente electo Kast para llevar adelante la amistad tradicional, elevar la asociación estratégica integral China-Chile a nuevos máximos y repartir más beneficios entre los dos pueblos.

El Ciudadano