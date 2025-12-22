Xi Jinping saluda a José Antonio Kast como presidente electo de Chile

El presidente Xi recordó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y que ambos países se han adherido siempre al respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco y la cooperación ganar-ganar

Xi Jinping saluda a José Antonio Kast como presidente electo de Chile
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El presidente Xi recordó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y que ambos países se han adherido siempre al respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco y la cooperación ganar-ganar.

Los dos países se comprenden y apoyan mutuamente en cuestiones relacionadas con sus respectivos intereses centrales y principales preocupaciones, mientras que la cooperación práctica en varios ámbitos ha dado fructíferos resultados y traído beneficios tangibles a ambos pueblos, prosiguió Xi.

Al señalar que los lazos China-Chile han estado a la vanguardia de las relaciones de China con los países latinoamericanos desde hace largo tiempo, Xi apuntó que avanzar de manera continua el desarrollo de las relaciones bilaterales goza de un amplio consenso compartido por varios sectores en ambos países.

El presidente Xi declaró que otorga gran importancia al crecimiento de las relaciones China-Chile y está dispuesto a trabajar con el presidente electo Kast para llevar adelante la amistad tradicional, elevar la asociación estratégica integral China-Chile a nuevos máximos y repartir más beneficios entre los dos pueblos. 

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Xi toma el timón y pide rumbo estable con EE.UU. tras reelección de Trump

Hace 2 meses
El Ciudadano

Organización de Cooperación de Shanghái: Camino a la derrota de Occidente (II)

Hace 3 meses
El Ciudadano

Organización de Cooperación de Shanghái: Camino a la derrota de Occidente (I)

Hace 3 meses
El Ciudadano

“La revitalización de la nación china es imparable”: Xi en Tiananmén a 80 años de la victoria antifascista

Hace 4 meses
El Ciudadano

En la cumbre de la OCS se aprobó la estrategia de desarrollo de la organización para los próximos 10 años

Hace 4 meses
El Ciudadano

Micrófono abierto capta charla entre Putin y Xi: Hablaron de "inmortalidad" y “posibilidad de vivir hasta 150 años”

Hace 4 meses
El Ciudadano

OCS bate récord en Tianjín: 20+ líderes, banco de desarrollo en carpeta y US$1.400 millones en préstamos

Hace 4 meses
El Ciudadano

China usa firmemente su liderazgo

Hace 2 meses
El Ciudadano

La pausa en la disputa comercial entre China y Estados Unidos

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano