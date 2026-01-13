A Bordo del buque «Tan Suo Yi Hao»: China y Chile desvelan los misterios de la Fosa de Atacama en una expedición conjunta

El buque de investigación chino «Tan Suo Yi Hao» se encuentra realizando una misión con el objetivo de desentrañar los secretos de uno de los lugares más enigmáticos del planeta, la Fosa de Atacama (JCATE), como parte de una expedición científica conjunta entre China y Chile.

La misión, bautizada como JCATE (por sus siglas en inglés “Joint China-Chile Atacama Trench Expedition”), es organizada por el Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo de la Academia de Ciencias de China y el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción.

La expedición será guiada científicamente por Mengran Du (IDSSE), junto a los co-jefes científicos chilenos Osvaldo Ulloa Quijada y Mauricio Urbina Foneron, ambos investigadores del IMO-UdeC, consignó El Mostrador.

Se prevé que la expedición conjunta se desarrollará entre enero y marzo, con la finalidad de descubrir nuevas formas de vida adaptadas a presiones extremas, además de realizar un estudio directo de la geología de la fosa mediante la primera recolección in situ de muestras a lo largo de un extenso tramo. Esto con el objetivo obtener información sobre los procesos que generan los grandes terremotos y tsunamis de la región y hallar ecosistemas quimiosintéticos hadales,

Recepción inaugural

Para celebrar este proyecto y acercar la ciencia de frontera al público, las instituciones han organizado una recepción inaugural.

El evento, programado para el lunes 19 de enero, entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el Terminal TPS de Valparaíso, ofrecerá a un grupo selecto la oportunidad de recorrer las instalaciones del buque, considerado uno de los más avanzados del mundo en su categoría.

Asimismo, los asistentes podrán conocer de cerca al sumergible de aguas profundas «Fendouzhe» («Luchador»), que es capaz de alcanzar profundidades extremas superiores a los 10 mil metros y equipado con tecnología de punta, para explorar la Fosa de Atacama, con el potencial de realizar mediciones y recolectar muestras utilizando un brazo robótico.

En 2025 este sumergible llevó a cabo la primera expedición científica tripulada de China en aguas profundas en zonas del océano Ártico con una intensa cobertura de hielo.

Anteriormente participó en una expedición internacional conjunta en la fosa de Puysegur, situada frente a la costa suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Proceso de postulación

Los organizadores han decidido abrir sus puertas a la ciudadanía. Desde la cuenta en Instagram de la Embajada de China en Chile lanzaron una convocatoria para que los interesados pueda acudir ala recepción inaugural.

«10 Invitaciones Exclusivas: Invitamos a 10 seguidores de nuestra cuenta a vivir esta experiencia única», señalaron.

Los interesados, que deben postular antes del 15 de enero, tienen que enviar sus datos personales y profesionales al correo [email protected].

Las instrucciones son precisas: «Envía tu nombre, cargo, institución, teléfono de contacto y RUT»».

Los organizadores fueron enfáticos en aclarar las condiciones de la convocatoria. señalando que solo se brindará «aceso solo con invitación confirmada, no transferible» y que los cupos son limitados, ya que se asignarán por orden de llegada.

«¡Esperamos conocerte a bordo!», indicaron desde la embajada del gigante asiático en nuestro país.