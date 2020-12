Colombiano logró Récord Guinness por la clase online de matemáticas con más espectadores

El colombiano Julio Alberto Ríos Gallego, alias JulioProfe, batió un récord Guinness por haber tenido la clase más vista en esa plataforma virtual de YouTube con 213.586 personas conectadas.

Ríos Gallego es un ingeniero y profesor de matemática de 47 años de edad, oriundo de Cali, Colombia, que enseña a resolver problemas de matemáticas y física con sus videos virales de forma gratuita a través de su canal de YouTube, desde hace 12 años, reseñó el portal depor.com.

El ingeniero civil de profesión, ya había intentado romper un récord mundial vinculado a las matemáticas en 2019, al tratar de reunir a la mayor cantidad de “alumnos” en el Talent Land para impartirles su amor por los números.

En aquella oportunidad, su tutorial se quedó corto, pues solo contó con 100 participantes.

Para Rios Gallego el estudio de la matemática va más allá de una instrucción sobre esa disciplina. Foto: Twitter.

En esta ocasión, JulioProfe concretó la hazaña en el ámbito digital ya que, a través de sus redes sociales, había invitado previamente a sus miles de seguidores en Facebook, You tube e Instagram para que formaran parte de la clase online de “Aplicación de las Matemáticas” y batir la marca del Libro Guinness de los Récords Mundiales a la mayor cantidad de espectadores.

El evento se llevó a cabo el 07 de diciembre de 2020 a través del canal de you tube de la Secretaría de Educación de Jalisco y desde tempranas horas, los fanáticos de JulioProfe corrieron la voz para convocar a todo el público posible utilizando memes, frases graciosas y cualquier material a su disposición para lograr su cometido.

El anuncio del récord se dio a conocer en la clausura de actividades de Recrea Academy donde recibieron el reconocimiento oficial por parte de la organización del Récord Guinness, reportó el portal Xataka México.

“Muchas gracias a todos, este reconocimiento es para todos los integrantes de esta gran comunidad de aprendizaje a distancia”, dijo Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de educación de Jalisco, quien reconoció el trabajo de todos los involucrados para lograr la marca.

Para este apasionado de los números, el estudio de la matemática va más allá de una instrucción sobre esa disciplina. La formación que se obtiene a través de su estudio tiene efectos multidisciplinarios y duraderos.

Julio Alberto Ríos Gallego expresó que le gusta explicar las matemáticas “como me gusta que me expliquen, con orden, paso a paso, revelando trucos, porque la matemática tiene sus atajos. Lo hago con tranquilidad, sin regañar y sin decir que ‘esto es así porque sí’, el secreto de encariñarse con las matemáticas está en entender para qué sirve cada operación. Uso marcadores de colores y me preocupo porque mi escritura en el tablero quede bonita, los números, los símbolos, las letras.”

