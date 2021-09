Crean parches de vacunación impresos en 3D para decirle adiós al tradicional pinchazo

Un equipo de científicos de la Universidad de Standford y la Universidad de Carolina del Norte (EE. UU.) creó parches de vacunación impresos en 3D, que se colocan sobre la piel sin necesidad del tradicional pinchazo, según un estudio publicado este martes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

De acuerdo con lo informado, el parche lleva microagujas sobre un sustrato de polímero y simplemente debe ser aplicado sobre la piel, donde hay una gran cantidad de células inmunitarias a las se dirige el fármaco correspondiente.

Al hacer pruebas en animales, los investigadores obtuvieron una respuesta inmune 10 veces mayor y una creación de anticuerpos 50 veces más alta que con una inyección intramuscular. Esto puede traducirse en un ahorro significativo de medicamentos, ya que se necesitaría una dosis menor para obtener la protección contra cualquier virus.

Foto: Rutgers University.

De manera obvia, el ahorro en las dosis permitiría gestionar mejor la oferta y demanda de antivirales, y garantizar que más personas tengan acceso a las vacunas vitales.

«Con esto esperamos sentar las bases para un desarrollo más rápido de la industria de las vacunas. Pueden administrarse en dosis bajas, sin dolor, sin ansiedad innecesaria, y pueden autoadministrarse«, afirmó Joseph DeSimone, profesor de ingeniería química en la Universidad de Standford.

En el futuro, los equipos de ambas universidades se proponen ensayar con vacunas contra el COVID-19, como las de Pfizer y Moderna, en parches de microagujas impresos en 3D.

Fuente: RT.