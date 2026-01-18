Elon Musk demanda por 134 mil millones de dolares a OPEN Ai y Microsoft

Según informan medios estadounidenses, mediante un documento presentado en un tribunal federal de Estados Unidos el viernes, Musk está solicitando hasta 134 mil millones de dólares en daños y perjuicios a OpenAI y Microsoft, argumentando que las dos compañías obtuvieron un «enriquecimiento injusto» debido a su inversión y apoyo en las primeras etapas de OpenAI, y que estas ganancias deben devolverse de acuerdo con la ley.

En su demanda, Musk afirma que desde que cofundó OpenAI en 2015, no solo ha proporcionado aproximadamente 38 millones de dólares en financiación, lo que representa el 60% de la financiación inicial, sino que también ha desempeñado un papel decisivo en la estructura organizacional, el reclutamiento de talentos clave, la dirección estratégica y la credibilidad externa.

El documento cita una evaluación de su testigo experto, el economista financiero C. Paul Wazzan, quien afirma que el valor económico de OpenAI debido a las contribuciones integrales de Musk es de entre 65.500 y 109.400 millones de dólares; mientras que las ganancias relacionadas con Microsoft por su profunda integración con OpenAI se estiman entre 13.300 y 25.100 millones de dólares.

El equipo de Musk enfatizó que esta no es una disputa típica sobre retornos de inversión, sino más bien una «apropiación institucional» del valor original de las contribuciones de OpenAI después de que se desvió de su misión sin fines de lucro y pasó a una estructura con fines de lucro.

»Sin Musk, no habría OpenAI», declaró Steven Molo, abogado principal de Musk. «No solo proporcionó financiación; proporcionó las capacidades esenciales necesarias para construir una organización de IA escalable».

OpenAI respondió rápidamente, calificando la demanda de «infundada» y acusando a Musk de presentar una «demanda por acoso» en su contra. Microsoft también declaró que no había pruebas de que hubiera «ayudado o instigado» a OpenAI a incumplir sus promesas fundacionales.

En otra presentación judicial, OpenAI y Microsoft solicitaron conjuntamente al juez que limitara el testimonio de los testigos expertos de Musk, afirmando que su modelo de valoración fue «inventado de la nada, no verificable y sin precedentes», y advirtiendo que era esencialmente un intento de lograr una transferencia de fondos altamente irrazonable.

La cuestión jurídica central del caso es si la misión inicial sin fines de lucro de OpenAI constituye un compromiso legalmente vinculante para sus fundadores y socios posteriores.

Musk cree que la incorporación de capital de Microsoft por parte de OpenAI, el establecimiento de un modelo comercial y su reestructuración hacia una estructura con fines de lucro han violado esencialmente su intención original de «desarrollar la IA en beneficio de toda la humanidad». OpenAI, por otro lado, argumenta que sus ajustes estructurales buscaban garantizar el desarrollo sostenible de su tecnología y no constituyeron un incumplimiento contractual en sentido legal.