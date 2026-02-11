“Estamos defendiendo nuestro derecho a existir”: Boric celebra el lanzamiento de Latam-GPT

Latam-GPT es fruto de un modelo de colaboración sin precedentes que articula al Estado, la academia, organismos internacionales y líderes tecnológicos, para desarrollar el primer gran modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe, diseñado con identidad propia y entrenado para entender nuestras lenguas, contextos y realidades locales.

El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes 10 de febrero la ceremonia de lanzamiento de Latam-GPT, el primer Gran Modelo de Lenguaje abierto desarrollado íntegramente en y para América Latina y el Caribe. En un evento realizado en el estudio 4 de Televisión Nacional de Chile, el mandatario subrayó el carácter identitario y soberano de esta iniciativa tecnológica impulsada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) con el respaldo de múltiples actores públicos, privados e internacionales.

La jornada marcó un hito en la historia tecnológica de la región. Latam-GPT no es simplemente un modelo de lenguaje más en el competitivo mercado global de la inteligencia artificial generativa, es el primero diseñado desde y para América Latina y el Caribe con identidad propia y entrenado para comprender sus lenguas, sus modismos, sus realidades sociales y sus particularidades culturales.

Frente a un auditorio compuesto por autoridades de gobierno, científicos, académicos y representantes del sector tecnológico, el Presidente Boric situó esta herramienta como un acto de afirmación política y cultural en la era digital.

Una coalición inédita por la soberanía tecnológica

El desarrollo del primer Gran Modelo de Lenguaje abierto de la región fue liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Amazon Web Services (AWS) y el centro tecnológico Data Observatory.

A ellos se sumaron diversos Estados de la región, además de alianzas estratégicas forjadas desde la academia, organismos internacionales y líderes tecnológicos.

La envergadura de la colaboración, calificada por los organizadores como “sin precedentes”, articuló capacidades del «Estado, la academia (CENIA), organismos internacionales (CAF) y líderes tecnológicos (AWS)».

«Este modelo, desarrollado por investigadores, científicos y profesionales de la región, posiciona a América Latina no solo como usuaria de tecnología de vanguardia, sino como protagonista en su creación, fortaleciendo la capacidad regional para innovar con identidad propia», destacaron desde el Ministerio de Ciencia.

En la ceremonia estuvieron presentes, junto al jefe de Estado, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle; el ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Claudio Reyes; el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Álvaro Soto; el Ejecutivo Especialista en Ciudades Inteligentes y Desarrollo Digital de CAF, Marcelo Faccina; el jefe de Tecnología de Amazon Web Service, Rafael Mattje; y el director Ejecutivo de Data Observatory, Rodrigo Roa.

La iniciativa se asienta sobre tres pilares fundamentales: una arquitectura abierta que permite su libre acceso y modificación, una cooperación multilateral inédita en la región y una gobernanza ética compartida, diseñada para asegurar que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas y no solo del mercado.

Boric sobre la IA: “No tenemos que temerle, tenemos que verla como oportunidad”

El Presidente Boric tomó la palabra en un momento en que el debate global sobre inteligencia artificial oscila entre la fascinación por sus posibilidades y el temor a sus consecuencias.

En su intervención, se refirió a esta encrucijada y destacó que “eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características también es necesario que, en estos tiempos, tenga una expresión en el lenguaje. Y el lenguaje de hoy día nos guste o no nos guste está muy determinado por la inteligencia artificial. Entonces, no tenemos que temerle, no tenemos que verla sólo como amenaza, tenemos que verla como oportunidad y eso es lo que está haciendo LATAM-GPT hoy día”.

El mandatario desmarcó el proyecto de cualquier lectura meramente técnica o instrumental y pñanteó que lejos de ser una iniciativa reservada a especialistas o entusiastas de la tecnología, Latam-GPT fue definido como un acto de supervivencia cultural en el siglo XXI.

“Algunos podrían pensar que crear un generador de lenguaje desde América Latina es una cuestión de nerds. No. Acá estamos defendiendo nuestra identidad. Estamos defendiendo nuestro derecho a existir. Es una cuestión muy, muy, muy relevante. Entonces, yo por lo menos, como Presidente de la República, estoy profundamente orgulloso de lo que hoy día estamos lanzando”, enfatizó.

En su discurso también subrayó el salto cualitativo que representa Latam-GPT en la relación de la región con la tecnología de vanguardia e indicó que “gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, mayor infraestructura, redes de colaboración que antes no existían y también podemos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología”.

“Estamos posicionando a la región como un actor activo y soberano en la economía del futuro”, subrayó.

La afirmación condensa la apuesta estratégica del proyecto: no se trata únicamente de disponer de una herramienta tecnológica, sino de generar las capacidades humanas, institucionales y materiales para comprenderla, criticarla y transformarla. En ese sentido, Latam-GPT se concibe como un catalizador de un ecosistema científico-tecnológico regional más robusto y menos dependiente.

“La integración regional es la única vía realista para alcanzar soberanía tecnológica”

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, profundizó en la dimensión política del proyecto al poner el acento en la cooperación entre países como condición de posibilidad de cualquier aspiración soberana en materia tecnológica.

“Este proyecto nace desde la convicción de que la integración regional es la única vía realista para alcanzar soberanía tecnológica con sentido democrático y es parte de política pública robusta, con una Política Nacional de Inteligencia Artificial y con inversiones concretas en supercómputo, data centers, formación docente y modernización del Estado. Desde Chile lideramos esta iniciativa poniendo esta infraestructura al servicio de la pertinencia cultural, de nuestras lenguas, valores y tradiciones, como una herramienta de innovación para mejorar la calidad de vida de las personas y enfrentar, desde nuestras propias capacidades, los desafíos del siglo XXI”, expresó.

Base abierta para la innovación regional

En opinión del director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Álvaro Soto, Latam-GPT no debe ser entendido como un producto cerrado, sino como un punto de partida. Su condición de modelo abierto hace posible que cualquier persona, institución o empresa pueda acceder a su arquitectura, modificarla y desarrollar aplicaciones específicas para distintos contextos.

“Latam-GPT permite que América Latina se suba a la revolución de la IA como actor, desarrollando tecnología propia y demostrando lo que es posible cuando la región trabaja unida”. En ese sentido, recalcó que “Latam-GPT no es un fin en sí mismo, sino una base tecnológica abierta que permite desarrollar modelos derivados y aplicaciones adaptadas a distintos contextos regionales, apoyadas por herramientas y materiales que facilitan su uso y evolución. De este modo, la región no es solo usuaria de IA, sino que puede crear soluciones propias a partir de capacidades compartidas”, afirmó.