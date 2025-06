Estudiante de la FCFM-BUAP, galardonada en Suiza con el CMS Award 2025

Domingo, Junio 8, 2025. Desde una edad temprana, en la divulgación científica encontró la semilla para sembrar vocaciones, no sólo por su pasión hacia la ciencia, sino por la convicción de que el mundo requiere más científicos. Hoy, por sus contribuciones excepcionales para el Solenoide Compacto de Muones (CMS), uno de los cuatro principales puntos de colisión del CERN -el laboratorio más grande para la investigación en física de partículas en el mundo-, la estudiante de la BUAP Carolina Marisol Aguilar Rivera será galardonada con el CMS Award 2025.

Este premio anual de la CMS Collaboration lo recibirá la alumna del último año de la Licenciatura en Física, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), este 10 de junio en el CERN, en reconocimiento a sus

“¡Estoy emocionada, aspiraba a obtener uno hasta el doctorado! ¡Vaya grata sorpresa!”, expresa Carolina Aguilar, quien llegó al CERN en 2023, a través de una estancia apoyada por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia de la BUAP y sus asesores de tesis, los doctores Humberto Salazar Ibargüen y Epifanio Ponce Lancho:

Su interés por permanecer en el CERN -más allá de esa experiencia- la impulsó a inscribirse en el Concurso Estancias de Verano Experimentales, de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, en el cual quedó posicionada como la mejor estudiante de licenciatura del país y le brindó la oportunidad de seleccionar un laboratorio en el extranjero -CERN (Suiza), DESY (Alemania), SNOLAB (Canadá), JINR (Rusia) o Jefferson Laboratory (Estados Unidos). Naturalmente, decantó por el CERN. Tras ser aceptada en el Summer Student Programme 2024, “la aventura comenzó de nuevo”, comenta.

“Durante ese verano, el CERN nos impartió unas clases preciosas que me ayudaron a profundizar mis conocimientos. Hablar con los expertos del CERN era enriquecedor y me daba ideas nuevas para mis diversos proyectos. Una experiencia invaluable para aprender sobre detectores, aceleradores, análisis de datos y física teórica. A partir de ahí, tuve una serie de extensiones de mi estancia hasta el presente que continúo en Suiza. ¡He vivido varios procesos que han sido alucinantes!”

Actualmente, colabora en el CERN (Council Europeo para la Investigación Nuclear, por sus siglas en francés), ubicado en la frontera suizo-franca, donde se enfoca en la adquisición de datos en el proyecto CMS, principalmente al mantenimiento de firmware de Backend Electronic Board (BEB) y automatizaciones que involucran la integración de Front-End Electronics (FEB), Backend Board y Detector Control System (DCS) para la adquisición de datos.

Además, es parte del equipo de control de calidad de los detectores:

Este desempeño sobresaliente -que ha significado arduas jornadas de trabajo- la llevó a estar a cargo de la adquisición de datos en la colaboración ELIxCERN, en Praga, en mayo de 2025.

“La Extreme Light Infraestructure, un centro de investigación famoso por poseer la mayor colección de láseres de alta intensidad de todo el mundo, y los láseres más potentes en Europa, nos contrató para caracterizar uno de sus beams nuevos, así que llevamos nuestros detectores para identificar qué partículas y con qué rate se crean en sus instalaciones con un nuevo haz en particular que crearon de forma reciente. Para dicha misión estuve a cargo de la adquisición de datos de nuestros detectores en donde utilicé electrónica nueva. ¡Un gran reto con excelentes resultados!”

Este 10 de junio, en las instalaciones del CERN, en Suiza, Carolina Marisol Aguilar Rivera será galardonada con el CMS Award 2025, un premio que comparte con quienes la han apoyado, orientado e inspirado a lo largo de esta trayectoria: sus profesores, los doctores Humberto Salazar, Epifanio Ponce, Luis Villaseñor Cendejas; el actual director de la FCFM, Gabriel Kantún Montiel; sus padres y familia; una larga lista.

“Estoy muy agradecida con la vida, con la institución, con todos los programas que la BUAP me ha ofrecido a lo largo de mi formación, con sus administrativos, porque siempre me han apoyado; con mis profesores y asesores por toda la atención que me brindaron y me siguen brindando: gracias por alimentar el espíritu curioso de una estudiante. Ustedes son cruciales en este capítulo de mi vida. Espero que esto incentive a más profesores, administrativos y directivos a tratar a los alumnos con la excelencia que siempre presentan, ¡y con calidez! Al final es lo que nos hace humanos”.