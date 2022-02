Estudiantes de la USM logran desarrollar primer automóvil eléctrico comercial autónomo

Fotografía: G5Noticias

La Universidad Técnica Federico Santa María, a través de un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E), logró desarrollar el primer automóvil eléctrico comercial en Chile. La robotización fue implementada en un vehículo de la marca Renault, no homologado en el país, sin embargo, el desarrollo puede ser utilizado por cualquier vehículo eléctrico, independiente de su marca o tipo.

Según lo consignado por G5Noticias el académico del Departamento de Electrónica, investigador del AC3E y líder de este proyecto, Dr. Fernando Auat, destacó sobre esta iniciativa que el desarrollo fue ejecutado de manera exclusiva por los estudiantes de pregrado que conforman el grupo de Robótica Autónoma Inteligente del centro basal, como parte de un proceso de memoria de titulación.

“Automatizamos el primer vehículo eléctrico comercial en Chile. No es un vehículo de diseño nuestro, sino que es un diseño comercial de Renault. Nosotros compramos este vehículo hace unos cinco y seis años con la idea de comenzar a trabajar la automatización en los vehículos eléctricos, dadas las políticas de electromovilidad del país, y en ese periodo iniciamos este proceso, primero con el diseño de automatización o de robotización y luego con la implementación y resolución de éste por parte de los estudiantes”, explicó el académico en entrevista con ADN Chile.

Sobre este punto, también agregó que “el desafío que me impuse y que le impuse al grupo de estudiantes, fue resolver toda la robotización de este vehículo. No hubo ni ingenieros ni investigadores trabajando en esto, solo yo actuando como supervisor de mis estudiantes. Por esta razón, debido a los plazos de mis estudiantes, terminamos de automatizarlo en un plazo de tres años. Todo esto a tiempo de los alumnos, no a tiempo del mercado. Luego de tres años, de tres generaciones de estudiantes trabajando en ello, logramos tener el vehículo totalmente automatizado”.

El líder del equipo detalló que siguieron un proceso de prototipado aplicado a la robótica, eso les permitió no invalidar la garantía del automóvil. «Nosotros no metimos dentro del producto comercial ‘per se’, sino que agregamos un hardware de tal manera que, sin perder la garantía del producto comercial, lleguemos a tener un nuevo producto totalmente automatizado», señaló Auat.

Respecto a los avances en materia de electromovilidad en Chile y los esfuerzos en automatizar y hacer más eficientes los procesos de energías sustentables, el académico subrayó que esta innovación llegó en un momento crucial para Chile, que cuenta además con valor y respaldo de la comunidad académica. El desarrollo creado exclusivamente en la USM puede ser utilizado o implementado en cualquier vehículo eléctrico que cuente con la homologación chilena, incluso, en los ya disponibles buses eléctricos que son parte del plan de acción de electromovilidad en el país.

“El vehículo que nosotros utilizamos para automatizar es un vehículo de Renault que no está homologado en el territorio nacional. Sin embargo, hay que destacar que el proceso de automatización, la elección de los componentes, como éstos se integran y se conectan, cómo se desarrolla el sistema operativo y etc., es independiente del tipo de vehículo. Si bien este modelo de Renault no está homologado, nosotros sí podemos integrar lo que ya tenemos desarrollado a cualquier otro vehículo que sí lo esté, para robotizarlo en muy corto plazo”, finalizó.