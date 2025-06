LSSTCam Vera Rubin abre su ojo gigante al Cosmos  el 23 de junio de 2025

El LSSTCam Vera Rubin ubicado en el cerro Pachón, Chile, es un esfuerzo de cooperación científica astronómica internacional, que tras décadas de trabajo, el 23 de junio de 2025 entregará sus primeras imágenes al mundo con la promesa de revolucionar la ciencia y astronomía.

El proyecto podría funcionar en cooperación con TOM, el observatorio de China que se encuentra en revisión por Cancillería, quien podría informar al LSSTCam hallazgos para que éste los observe en profundidad.

El LSSTCam “Vera Rubin”, lleva el nombre de la científica estadounidense estudiosa de la materia oscura. Está equipado con la cámara digital más grande del mundo, con 3200 millones de píxeles, que no solo buscará los sutiles efectos de la materia oscura, sino que también catalogará miles de millones de estrellas y galaxias, rastreará asteroides peligrosos y los cambios constantes del universo en tiempo real.

Se calcula que cuando arranque a operar, el Observatorio LSSTCam Vera Rubin generará más datos astronómicos en su primer mes que todos los telescopios anteriores juntos a lo largo de la historia.

Los «secretos» del LSSTCam Vera Rubin

El Ciudadano consultó a destacados astrónomos chilenos sobre la materia. Frente a la pregunta ¿Por qué es importante el observatorio LSSTCam Vera Rubin para la ciencia y la astronomía?, Rodrigo Herrera, Director de Núcleo Milenio de Galaxias (Mingal) y académico de la Universidad de Concepción, señaló:

“Vera Rubin realmente va a ser una verdadera revolución para la astronomía, porque a diferencia de la gran cantidad de telescopios que existen, y muchos de ellos están en el norte de Chile, observan solo una pequeña parte del cielo. Sin embargo, Vera Rubin va a ser capaz de poder observar todo el cielo que es visible desde Chile, en el fondo cada pocas noches y durante un largo periodo de tiempo. Entonces no solamente podemos estudiar, por así decirlo, el universo en dos dimensiones, sino que en tres dimensiones cuando incluimos la distancia de las galaxias, sino que agregamos una cuarta dimensión, que es cómo varía nuestro cielo, y en el fondo los objetos que en él habitan, como función del tiempo. Entonces vamos a tener una exploración amplia del cielo y en función del tiempo como nunca antes lo hemos tenido”.

El científico agregó “Esto nos va a permitir descubrir muchos nuevos objetos, desde asteroides que están cerca de la Tierra, estrellas que explotan como supernova, galaxias lejanas cuyo brillo, por ejemplo, puede cambiar rápidamente, etc. Y también, de paso, vamos a producir una de las bases de datos más grandes que jamás hayan existido en astronomía para poder estudiar el Universo”.

El Ciudadano consultó, “Entiendo el LSSTCam Vera Rubin nos ayudará a entender lo que es la materia oscura ¿Puede explicar en fácil qué es la materia oscura y por qué es clave entenderla, es eso posible?»

“La materia oscura es una componente de nuestro universo que precisamente, una de las personas que más contribuyó a poder identificarla y poder caracterizarla en galaxias, fue la gran astrónoma Vera Rubin, cuyo nombre dio nombre a este telescopio, y es precisamente una componente de nuestro universo, dominante junto con la energía oscura, que permite que se formen las galaxias. Y la clave de la materia oscura es que, como lo dice su nombre, no es visible, a diferencia de la materia de los bariones, que es lo que está hecho nuestro cuerpo, nuestro sol, nuestro planeta Tierra».

«No emite luz, por lo tanto es más difícil de poder estudiar, pero sí sabemos que tiene una interacción gravitacional que podemos medir. A través del Vera Rubin vamos a poder estudiar, por ejemplo, los conocidos lentes gravitacionales. Estos lentes gravitacionales distorsionan la luz en base a la cantidad de materia oscura que se encuentra entre el objeto que emitió la luz y nosotros», señaló.

«Al estudiar cómo se transforma, cómo se curva la luz, vamos a poder medir cuánta cantidad de materia oscura existe en el Universo de forma mucho más precisa que las mediciones que tenemos actualmente. Incluso podríamos encontrar formas o características de la materia oscura que desconocíamos hasta el día de hoy. Y todo esto, por supuesto, va a ser revolucionario y nos va a acercar bastante a poder entender cuál es el origen de la materia oscura y cuál es su rol en la formación y evolución del Universo” expresó el profesor Herrera.

El Ciudadano también conversó con César Fuentes, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile a quien consultamos ¿De cuántos megapixels es la cámara del telescopio ? ¿Cuántas fotografías tomará cada noche?

«La cámara del Vera Rubin tiene 3,2 mil millones de píxeles o 3200 megapíxeles, es la cámara digital más grande construida. En el survey principal va a tomar imágenes o exposiciones de 40 segundos más o menos, que dependiendo del largo de la noche y considerando el tiempo extra que toma leer esa tremenda cantidad de píxeles, que sin embargo lo hacen en unos pocos segundos, debiera tomar del orden de entre 500 y 1000 imágenes por noche durante todas las noches del año».

Finalmente consultado sobre la importancia de la la cooperación científica internacional en materia astronómica, el astrónomo de la Universidad de Chile dijo:

“En materia de ciencia, la astronomía no es la excepción de la cooperación internacional. No es importante, es fundamental el poder compartir los costos y el resultado. Es importantísimo para obtener resultados de primer nivel sobre todo en este tipo de proyectos que requiere una gran cantidad de recursos

No solamente para la construcción sino que también para la operación del telescopio y no solo eso, el lugar para obtener estos datos está en Chile y requiere la cooperación del país anfitrión y requiere la cooperación de científicos de todo el mundo para trabajar y desarrollar distintas tecnologías que son necesarias para el buen funcionamiento de este proyecto que incluye no solo la construcción del telescopio y el lugar sino también todos los algoritmos y los procesos informáticos para poder utilizar y sacarle todo el provecho a estos datos. Asimismo para poder tomar información a posteriori esta es una máquina de producir alertas de objetos interesantes alertas de cosas que cambian en el cielo, ya sean supernovas, ya sean asteroides que hacen cosas extrañas en el cielo, ya sean estrellas variables, y la observación posterior de esos objetos interesantes va a cambiar la forma en que se hace astronomía y requiere nuevamente de más cooperación no solamente entre científicos de distintas áreas, sino que también internacional entre los distintos países», concluyó el destacado astrónomo.

Controversia de usos Duales

El proyecto TOM, se encuentra frenado por el lobby de Estados Unidos que ha alertado a Cancillería sobre un eventual uso dual de su proyecto (científico-militar).

Ante lo anterior cabe preguntarse si acaso el Vera Rubin, también podría tener un uso dual.

Lo cierto es que toda tecnología puede tener un uso dual, el tema pasa por el uso que se le de y los convenios que restringen su uso militar firmados entre el país anfitrión y el país cooperante.

«Lo importante es la cooperación sin barreras para la ciencia y si existe un eventual uso dual, éste se restrinja para fines de protección de la Tierra y sus habitantes frente a amenazas como pueden ser meteoritos, o proyectiles», han señalado un experto en seguridad en reserva a El Ciudadano.

En el caso del proyecto Vera Rubin, éste transmitirá 20TB/noche lo que es como descargar Netflix entero cada hora. Es mucha información valiosa pero su uso dual ha sido regulado por los convenios firmados y pues la data será publica pese a que esta viaja inicialmente rumbo a Illinois, Estados Unidos.

Los datos viajarán por un internet dedicado de 100Gbs gracias a un contrato Reuna-AmLight, para luego ser procesados por el Centro Nacional de aplicaciones de Supercomputadoras de Illinois.

Las alertas que se encuentren serán enviadas a centros mundiales en 60 segundo por medio de brokers como Antares, entre otros y la data quedará pública para el caso de alertas después de 24 hrs en lsst.org y después de 50 días las imágenes completas.

Por Bruno Sommer Catalán

Fundador El Ciudadano