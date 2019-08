Mejores frutos y árboles más fuertes: Descubren la secuencia genómica del aguacate

El principal autor de la investigación, el mexicano Luis Herrera Estrella, comentó que en un principio se planteó secuenciar solo el genoma de una variedad

Los resultados de un estudio de científicos mexicanos permitirán mejorar las variantes del aguacate y obtener árboles más resistentes al ataque de patógenos.

De acuerdo con la investigación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), publicada en la revista científica Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), se logró descifrar el genoma de este fruto.

El principal autor de la investigación, el mexicano Luis Herrera Estrella, comentó que en un principio se planteó secuenciar solo el genoma de una variedad mexicana de aguacate (P. americana var. drymifolia), pero finalmente lograron secuenciar otros tipos, como el gautemalteco (P. americana var. guatemaliensis), el antillano y el Hass.

Foto: Istock.

«Todos los aguacates tienen el mismo genoma, solo que existen alelos o versiones de genes distintos en cada uno de ellos, lo que permite diferenciarlos, haciendo a algunos más resistentes a una enfermedad o capaces de producir aceites de mayor calidad, entre otras características», dijo Herrera Estrella.

Asimismo, agregó que esta investigación les permitirá a futuro hacer selección o manipulación del genoma del aguacate.

Consideró que con los resultados se abre la puerta a la generación de una plataforma tecnológica de mejoramiento de este cultivo, «en particular, la resistencia del árbol al ataque por patógenos y de la calidad del fruto, a fin de mantener la competitividad de México como su principal exportador».



Foto: El Universal

El aguacate es uno de los alimentos originarios de México y es considerado uno de los superalimentos más importantes, refirió El Universal.

Entre las beneficios que ofrece se cuentan: es saludable para la vista, tiene más potasio que los plátanos, está lleno de fibra, ayuda a perder peso, combate el mal aliento, fortalece el sistema inmunológico y su semilla es excelente para combatir la inflamación del tracto gastrointestinal.